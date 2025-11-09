RECIBÍ EL NEWSLETTER
HABÍA VIAJADO EL VIERNES

Yamandú Orsi retornó a Uruguay este sábado, tras participar de la asunción del presidente de Bolivia

Durante su estadía en La Paz, Orsi se reunió con el subsecretario de Estado de Estados Unidos.

Yamandú-Orsi-en-reunión-del-Círculo-de-Montevideo

El presidente de la República, Yamandú Orsi, volvió de Bolivia este sábado. Cerca de la hora 23:00 estaba en territorio uruguayo.

Orsi estuvo en la ciudad de La Paz para asistir a la toma de mando del nuevo presidente Rodrigo Paz. Allí, también mantuvo reunión bilateral con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.

El encuentro entre Orsi y Landau formó parte de la agenda del mandatario uruguayo en el país, al que Orsi llegó el viernes de tarde a La Paz a bordo de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Uruguaya y fue recibido en el Aeropuerto Internacional de El Alto por la canciller boliviana, Celinda Sosa Lunda.

Orsi mantuvo una reunión bilateral con el subsecretario de Estado de Estados Unidos en Bolivia

Paz asumió este sábado en una ceremonia en la sede de la Asamblea Legislativa Plurinacional en la participaron además de Orsi y Landau, los presidentes de Chile, Gabriel Boric; de Paraguay, Santiago Peña; de Argentina, Javier Milei; y de Ecuador, Daniel Noboa. También asistieron los vicepresidentes de Brasil, Geraldo Alckmin; y de El Salvador, Félix Ulloa.

El nuevo presidente de Bolivia tiene 58 años y es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993). En su discurso, trazó las líneas de su nuevo gobierno y se mostró abierto a los capitales internacionales y a las relaciones con naciones occidentales.

