RECIBÍ EL NEWSLETTER
TORRE EJECUTIVA

Yamandú Orsi recibió al presidente de Ecuador Daniel Noboa y firmaron acuerdos sobre seguridad

El presidente Yamandú Orsi recibió en Montevideo a su par de Ecuador Daniel Noboa, en una visita oficial donde se firmaron acuerdos entre los ministerios de Defensa e Interior de ambos países.

orsi-noboa-conferencia-torre-martes

El encuentro bilateral comenzó sobre la hora 12 y luego firmaron acuerdos entre los ministerios de Defensa e Interior de Uruguay y Ecuador.

Sobre la hora 13 ambos brindaron una declaración conjunta ante la prensa, en Torre Ejecutiva (Casa de Gobierno).

tras el cruce entre viera y da silva, todos aprendimos y lo mejor es bajar la pelota al piso, dijo orsi
Seguí leyendo

Tras el cruce entre Viera y Da Silva, "todos aprendimos y lo mejor es bajar la pelota al piso", dijo Orsi

Inteligencia artificial

Más temprano, antes de recibir al presidente de Ecuador, Orsi participó del Meta Day Uruguay 2025, “un evento organizado por Meta, dirigido a emprendedores y creadores que permitirá a los participantes explorar experiencias de inteligencia artificial y recibir capacitaciones sobre WhatsApp”, informa el comunicado de Presidencia.

Temas de la nota

Lo más visto

video
EN LÍMITE ENTRE SAN JOSÉ Y CANELONES

Un hombre mató a otro y lo arrastraba cuando un testigo lo vio y llamó a la policía; fue detenido
LEZICA

Una mujer de 82 años fue atropellada por un ómnibus; tiene diagnóstico de posible amputación de ambas piernas
en ciudad vieja

Le rapiñó el auto a su madre, lo persiguió la Policía, chocó de frente con un taxi y fue detenido
NUBEL CISNEROS

"Martes y miércoles, dos días bastante complicados": ciclón extratropical, tormentas, lluvias y vientos muy fuertes
redes sociales

Duro mensaje de Aerolíneas Argentinas al plantel de Peñarol: "Lamentamos este tipo de actitudes"

Te puede interesar

Un hombre mató a su hija de 12 años tras efectuarle varios disparos e intentó quitarse la vida en Maldonado
POLICIALES

Un hombre mató a su hija de 12 años tras efectuarle varios disparos e intentó quitarse la vida en Maldonado
Murió la mujer de 82 años que fue atropellada el lunes por un ómnibus de la línea 409
EL SINIESTRO OCURRIÓ EN LEZICA

Murió la mujer de 82 años que fue atropellada el lunes por un ómnibus de la línea 409
Montevideo: joven murió tras despistar, chocar contra el guardarraíl y volcar en auto en ruta 5
SINIESTRO FATAL

Montevideo: joven murió tras despistar, chocar contra el guardarraíl y volcar en auto en ruta 5

Dejá tu comentario