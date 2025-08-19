Yamandú Orsi recibió al presidente de Ecuador Daniel Noboa y firmaron acuerdos sobre seguridad

El presidente Yamandú Orsi recibió este mediodía en Montevideo a su par de Ecuador Daniel Noboa.

El encuentro bilateral comenzó sobre la hora 12 y luego firmaron acuerdos entre los ministerios de Defensa e Interior de Uruguay y Ecuador.

Sobre la hora 13 ambos brindaron una declaración conjunta ante la prensa, en Torre Ejecutiva (Casa de Gobierno).

Inteligencia artificial Más temprano, antes de recibir al presidente de Ecuador, Orsi participó del Meta Day Uruguay 2025, “un evento organizado por Meta, dirigido a emprendedores y creadores que permitirá a los participantes explorar experiencias de inteligencia artificial y recibir capacitaciones sobre WhatsApp”, informa el comunicado de Presidencia.