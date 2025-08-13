Yamandú Orsi encabezó acto por el Día de las Mipymes, junto a la ministra de Industria y el ministro de Economía

Yamandú Orsi participó del acto de conmemoración del Día Nacional de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas ( Mipymes ).

El evento se realizó en Espacio Dínamo, en Atlántida , Canelones, y la presentación estuvo a cargo del intendente Francisco Legnani, la ministra de Industria Fernanda Cardona y el ministro de Economía Gabriel Oddone.

También participó el presidente de la Agencia Nacional para el Desarrollo (ANDE), Juan Ignacio Dorrego.

Cardona aseguró que las Mipymes "son la base económica de Uruguay" y planteó como objetivo unificar y facilitar trámites para estas empresas.

"Las pequeñas y medianas empresas son las que promueven empleos, son las que construyen tejido social en los barrios", agregó el ministro Oddone.