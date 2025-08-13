Yamandú Orsi participó del acto de conmemoración del Día Nacional de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes).
Yamandú Orsi encabezó acto por el Día de las Mipymes, junto a la ministra de Industria y el ministro de Economía
El presidente Yamandú Orsi participó de la celebración del Día Nacional de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), con un acto en Atlántida.
El evento se realizó en Espacio Dínamo, en Atlántida, Canelones, y la presentación estuvo a cargo del intendente Francisco Legnani, la ministra de Industria Fernanda Cardona y el ministro de Economía Gabriel Oddone.
También participó el presidente de la Agencia Nacional para el Desarrollo (ANDE), Juan Ignacio Dorrego.
Orsi respondió a Delgado por sus dichos sobre el gobierno: "Creo que hubo un error ahí de apreciación"
Cardona aseguró que las Mipymes "son la base económica de Uruguay" y planteó como objetivo unificar y facilitar trámites para estas empresas.
"Las pequeñas y medianas empresas son las que promueven empleos, son las que construyen tejido social en los barrios", agregó el ministro Oddone.
Dejá tu comentario