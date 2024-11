Yamandú Orsi dijo que "hay mucha paridad" y que los resultados "aparentemente no van a estar muy temprano"

“La democracia tiene que ser una fiesta, es y tiene que ser. Y no perder nunca el clima de estos últimos días, de mucha campaña, de gente que se cruza. Vieron que fue una campaña intensa pero no hubo incidentes ni nada que lamentar de encuentros no deseados, al contrario, como siempre en Uruguay. Nos hemos acostumbrado a resolver esto yendo a votar con orgullo de pertenecer a una colectividad política”, dijo Orsi.

Consultado sobre qué hará si gana o si pierde este domingo, el candidato respondió: “Yo siempre fui militante y voy a ser militante. No hay plan B o C. La vida sigue y no voy a bajar los brazos, la militancia sigue. Ni se me ocurre bajar los brazos pase lo que pase”.