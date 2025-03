Yamandú Orsi cuestionó la atribución a "conspiraciones partidarias" en Fiscalía: "Ojo porque así empezaron otros países"

“Acá medio como que se ha instalado en el país que cuando Fiscalía, que es quien encuentra méritos para que la Justicia actúe, ya como que ahí pasamos a ser culpables. Acá, hasta que la Justicia no dictamina, somos todos inocentes. Eso es lo primero que quiero precisar porque ya hemos tenido varias experiencias. Se nos convoca porque la Fiscalía considera que hay méritos para analizar. El fallo es el fallo. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es eso, todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario y no al revés”, insistió el mandatario.

“Lo segundo es que tampoco se puede caer en la otra cara de la moneda de que hay una conspiración político partidaria detrás de cada una de las instituciones. Ojo con eso también porque así empezaron en otros países. Así que no hay que caer ni de un lado ni del otro. Primero somos todos inocentes, hasta que se demuestre lo contrario, y lo segundo es que cuando hay algo que no me gusta apelo a la operación partidaria detrás de”, agregó.

Sobre la Fiscalía de Corte, Orsi dijo que “lo mejor sería nombrar a un Fiscal de Corte por acuerdo”, y agregó: “Eso no fue posible en cinco años, tampoco la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales. Entonces es un buen momento para sentarnos en la mesa y decir, bueno muchachos, hay que cambiar algunos códigos, se analiza. Hay que designar (nuevo Fiscal de Corte), yo creo que hay que designarlo en acuerdo político (porque) se precisa mayorías especiales, y ahí tenés que transar. Entonces, la política es la política. Cuando la política arranca para otros lugares que tienen que ver como dije recién con la segunda cara de la moneda, cuando la política se mete a analizar la probidad de las instituciones, ahí estamos quizás dinamitando algo muy valioso para nuestra vida democrática. Entonces las cosas que tiene que resolver la política que las resuelva la política, la Justicia hay que dejarla actuar con la independencia que tiene que tener, y la política, los legisladores, el Poder Ejecutivo, si hay que generar protocolos o normativas distintas, hay que hacerlas, no hay que escurrirle al bulto ahí”.

El presidente puso como ejemplo la discusión sobre el delito de abuso de funciones en la administración pública. “Se discute eso de acuerdo a cómo te fue en la feria. Cuando somos gobierno una cosa y cuando somos oposición queremos otra. Yo creo que hay que sincerarnos y hay que ajustar eso, yo creo que sí, porque por algo nos está pasando lo que nos está pasando”, comentó.

El presidente fue consultado además sobre lo que dijo Besozzi acerca de que el mandatario, como exintendente de Canelones, sabe y conoce cómo se trabaja en las Intendencias, en especial en las del interior del país. “Yo comprendo, lo que no me meto en otras jurisdicciones como puede ser la Fiscalía o el Poder Judicial. Por supuesto, hablamos mucho con los intendentes y discrepo con algunos”, dijo Orsi, pero alerto: “esto ya entró en otro terreno y ahí hay que dejar actuar” a la Justicia.

Por último, consultado sobre la propuesta de crear un triunvirato para dirigir la Fiscalía General, Orsi respondió: "A mi no me convence, no sé si eso lo resuelve, yo me inclino por la otra idea, de un Fiscal (solo), pero eso está para la discusión. Sentémonos y veamos hasta dónde puede llegar el sistema político y en el Parlamento tener las mayorías necesarias y no patear la pelota para afuera del arco”.