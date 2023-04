Yamandú Orsi calificó de "exceso" el sumario con retención de salario contra el director del IAVA

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi , sostuvo que no le gustó “el exceso” con que las autoridades de Educación sancionaron al director del Liceo IAVA .

“Algunos excesos, por parte de las autoridades, no estoy atribuyendo intención, pero me parece que a veces se tira demasiado de la piola y en este caso concreto me duele, como docente, que el desacato o el error o el detonante haya sido que el docente le esté dando participación o vele o cuide la libertad de los gurises”, agregó.