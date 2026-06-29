Yamandú Orsi asume este martes la presidencia rotativa del Mercosur

Yamandú Orsi asume este martes la presidencia pro tempore del Mercosur en Paraguay. Este lunes hubo encuentro entre los cancilleres.

Los cancilleres del bloque hicieron “un recorrido de todos los desafíos que tenemos en este semestre, para que estos movimientos sean activados y articulados con el resto de los países miembro del Mercosur”, indicó Mario Lubetkin, ministro uruguayo.

Entre los objetivos del período que corresponde a Uruguay está avanzar en los detalles del acuerdo con la Unión Europea, que funciona desde el 1º de mayo, “bajarlo a tierra”.

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“Facilitar los procesos de confiabilidad recíproca entre la Unión Europea y el Mercosur para el aumento del escenario comercial”, indicó. En ese sentido, habló de la importancia de establecer cuotas.

Uno de los planteos es realizar una primera reunión de empresarios de ambos bloques. “Lo queremos hacer en Uruguay, va a ser durante nuestra presidencia”, señaló.