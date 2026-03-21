Ya se conoce la nueva camiseta que Uruguay usará en el Mundial: celeste, con cuello y detalles dorados

Foto: Martín Charquero en X. Camiseta de Uruguay para el Mundial.

La nueva camiseta de la Selección Uruguaya para el Mundial ya está definida y se pondrá a la venta el lunes, informó el periodista de Subrayado Martín Charquero.

La casaca mantiene el clásico color celeste, pero incorpora cuello y suma detalles en blanco y dorado, asociado a la historia y los logros de la selección.

El cuello aparece como uno de los elementos más destacados del diseño, con un formato tipo polo en color blanco, bien marcado, que rompe con el tono principal y le aporta un estilo más tradicional. La imagen fue difundida por Charquero en X.

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Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MartinCharquero/status/2035349514282824119&partner=&hide_thread=false Esta es la camiseta de la Selección Uruguaya para el Mundial.



Me gusta el color celeste. Es el justo.

Hay detalles blancos y dorados (da a gloria) que llenan también.

El cuello suma.



El verbo luchar es nuestro.



El lunes la ponen a la venta. pic.twitter.com/vpDD3aBbsh — Martin Charquero (@MartinCharquero) March 21, 2026

La camiseta presenta un celeste clásico con un leve texturado. En el pecho se destacan detalles en blanco y dorado, con el escudo de Uruguay y las cuatro estrellas en dorado en la parte superior, mientras que del lado opuesto aparece el logo en negro.

Según lo previsto, la nueva indumentaria será puesta a la venta el lunes.

Jugadores hicieron publicaciones al respecto. Por ejemplo, Federico Valverde.

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Juego alternativo

Además, también se confirma la camiseta alternativa, azul. También Valverde publicó fotos de la indumentaria alternativa.

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Maximiliano Araújo también publicó fotos en su cuenta de Instagram.