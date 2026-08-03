Aduanas incorpora escáner para identificar cientos de drogas sintéticas y capacita a personal para mejorar controles

La Dirección Nacional de Aduanas presentó un entrenamiento especializado sobre drogas sintéticas, control de sustancias químicas para la capacitación de sus funcionarios portuarios.

El director de Aduanas, Joaquín Serra, indicó que Uruguay no es un país de tránsito para las drogas sintéticas, pero es un riesgo que está latente, con respecto a sustancias que se expanden en el mundo.

"Lo que está haciendo Uruguay, y en especial la Aduana, es preparando sus capacidades para mejorar los controles y prepararnos para la eventualidad de que haya intentos de sacar sustancias de este tipo, en particular, a través del puerto", destacó.

Seguí leyendo Está internado por intento de autoeliminación el autor del femicidio ocurrido en una veterinaria de Tres Cruces

Aduanas incorpora tecnología y capacita al personal, y mejora los modelos de riesgo para realizar controles selectivos. El escáner que se incorpora permite identificar cientos de sustancias sintéticas a partir de un análisis radioscópico.

Por otro lado, Aduanas evalúa cambios en el sistema de control de cargas que circulan por el país. La propuesta busca agilizar la logística y reducir costos para el comercio exterior con la eliminación de precintos electrónicos.

Serra sostuvo que el organismo implementó un programa de operador económico calificado que supone el control a toda la cadena logística, no solo una operación o un movimiento de un contenedor.

Aduana controla y certifica los procesos de control de importadores y exportadores. Cuando hay seguridad en toda la cadena logística, lo acredita como operador económico calificado, que asegurará el trasiego seguro de la carga y evitará el contrabando.