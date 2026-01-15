Ya hubo fiscalizaciones por uso indebido de carril Solo Bus en 8 de Octubre, informó director de Movilidad

Hubo multas en la avenida 8 de Octubre en las primeras horas que se comenzó a fiscalizar por el uso indebido del carril Solo Bus . Se comenzó a aplicar a las 7:00 de la mañana.

"Es una cosa que se había comenzado a implementar en el año 2010. No hablaría de meter la mano en el bolsillo, sino de definir criterios de fiscalización un poco más estrictos, porque al principio se respetaba, luego se dejó de respetar", explicó Germán Benítez, director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo.

"El balance es positivo", aseguró el jerarca. Sobre las infracciones en 8 de Octubre, sostuvo que se trata de una calle que tiene "mucha movilidad de transporte privado y comercial".

Seguí leyendo Primeras horas de multas en el Solo Bus: choferes de ómnibus ven cambios en avenida Italia y particulares dicen que respetan

Una vez que la cámara del Solo Bus detecta la infracción, pasa a Inspección de Tránsito para que sea validada.

"En este caso lo que hay es una cámara que está dispuesta en el frente del ómnibus, que es propiedad de la Intendencia de Montevideo, que recaba la información en forma de imagen y grabación, esas son trasladadas al equipo inspectivo que las valida o las descarta", explicó Benítez.