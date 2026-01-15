RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Ya hubo fiscalizaciones por uso indebido de carril Solo Bus en 8 de Octubre, informó director de Movilidad

El jerarca de la comuna Germán Benítez se refirió a las primeras horas de fiscalización de la infracción por el carril para los ómnibus.

solo-bus-resultados

Hubo multas en la avenida 8 de Octubre en las primeras horas que se comenzó a fiscalizar por el uso indebido del carril Solo Bus. Se comenzó a aplicar a las 7:00 de la mañana.

"Es una cosa que se había comenzado a implementar en el año 2010. No hablaría de meter la mano en el bolsillo, sino de definir criterios de fiscalización un poco más estrictos, porque al principio se respetaba, luego se dejó de respetar", explicó Germán Benítez, director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo.

"El balance es positivo", aseguró el jerarca. Sobre las infracciones en 8 de Octubre, sostuvo que se trata de una calle que tiene "mucha movilidad de transporte privado y comercial".

primeras horas de multas en el solo bus: choferes de omnibus ven cambios en avenida italia y particulares dicen que respetan
Seguí leyendo

Primeras horas de multas en el Solo Bus: choferes de ómnibus ven cambios en avenida Italia y particulares dicen que respetan

Una vez que la cámara del Solo Bus detecta la infracción, pasa a Inspección de Tránsito para que sea validada.

"En este caso lo que hay es una cámara que está dispuesta en el frente del ómnibus, que es propiedad de la Intendencia de Montevideo, que recaba la información en forma de imagen y grabación, esas son trasladadas al equipo inspectivo que las valida o las descarta", explicó Benítez.

Temas de la nota

Lo más visto

Rige una advertencia por tormentas puntualmente fuertes para dos departamentos
INUMET

Rige una advertencia por tormentas puntualmente fuertes para dos departamentos
METEOROLOGÍA

Rige actualización por tormentas puntualmente fuertes para cuatro departamentos
video

El juego Caída libre del Parque Rodó quedó trancado el día de la inauguración: la explicación
INVESTIGAN EL HECHO

Una mujer de 38 años murió luego de que un árbol se le cayera encima en el parque del Cerro Pan de Azúcar
MONTEVIDEO

Peluquería atendió clientes en la vereda tras estar sin luz desde el lunes en Punta Carretas

Te puede interesar

Homicidio en el Marconi: un hombre de 29 años fue asesinado tras recibir varios disparos de arma de fuego
TRES ANTECEDENTES PENALES

Homicidio en el Marconi: un hombre de 29 años fue asesinado tras recibir varios disparos de arma de fuego
Fotos: Subrayado. El momento en el que los detenidos son llevados ante un juez en Las Piedras.
CANELONES

Prisión preventiva para dos jóvenes por homicidio en La Paz; la Policía llegó a ellos por ADN en una chancleta
Foto: FocoUy.
HASTA LA HORA 19.45

Inumet actualizó la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

Dejá tu comentario