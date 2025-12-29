RECIBÍ EL NEWSLETTER
ACTUALIZACIÓN ANUAL

Web del Sucive estará fuera de línea a partir del 31 de diciembre y no se podrá realizar trámites hasta el 8 de enero

Los usuarios no podrán acceder a la página web oficial para consultar deudas, el valor de la patente ni realizar pagos a través de medios electrónicos o en redes de cobranza.

transito-calle-montevideo

El Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) permanecerá fuera de línea a partir de las 14 horas del próximo miércoles 31 de diciembre de 2025 y se extenderá hasta el jueves 8 de enero de 2026.

Durante ese período, se realizará la carga de los datos de la producción tributaria 2025. En ese lapso, los usuarios no podrán acceder a la página web oficial para consultar deudas, el valor de la patente ni realizar pagos a través de medios electrónicos o en redes de cobranza.

Mientras tanto, las intendencias de todo el país verán afectados diversos trámites que requieren conexión directa con el Sucive, tales como gestión y renovación de licencias de conducir, empadronamientos y transferencias de vehículos y convenios de pago por multas o adeudos de patente.

intendencia de maldonado advierte por presencia de noctilucas en playas y emite recomendaciones
Intendencia de Maldonado advierte por presencia de noctilucas en playas y emite recomendaciones

Las actividades se retomarán con normalidad el jueves 8 de enero.

Temas de la nota

