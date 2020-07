"Watchmen" lidera las nominaciones a los Emmy, los primeros premios en pandemia

La comedia "The Marvelous Mrs. Maisel" le siguió con 20; el thriller criminal "Ozark" y el exitoso drama "Succession" sobre la lucha de una familia dueña de un conglomerado de medios, recibieron 18 nominaciones.

La serie "The Mandalorian", protagonizada por el chileno Pedro Pascal, cerró con 15, en las primeras nominaciones para la plataforma Disney+.

Apple TV+, también debutante, cosechó 18 nominaciones, incluida una por su drama "The Morning Show" con Steve Carrell y Jennifer Aniston, también nominados.

Los Emmy se celebrarán el 20 de setiembre en una ceremonia que debe ser virtual debido a la Covid-19, que se propaga con fuerza en Estados Unidos, con 4,2 millones de casos.

La pandemia descarriló el calendario televisivo, al punto que algunos programas no pudieron entrar en el período de elegibilidad para los premios de este año.

Con todo, los casi 24.000 miembros de la Academia estadounidense de la Televisión, que entrega el premio, recibieron un número récord de inscripciones para cribar este año.

"El 2020 no se reduce a la crisis sanitaria mundial, sino que estamos siendo testigos de una de las mayores luchas por la justicia social de la historia, y es nuestro deber utilizar este medio para el cambio", dijo el presidente de la Academia, Frank Scherma, en referencia a las masivas manifestaciones contra el racismo y la brutalidad policial tras la muerte de George Floyd en custodia.

Y "Watchmen", que sigue un grupo de vigilantes enmascarados que son tratados como criminales por las agencias gubernamentales, ha cautivado a la audiencia en estos tiempos de protesta.

Compite por mejor miniserie, con Regina King y Jeremy Irons nominados en las categorías de actuación.

"'Watchmen' es una gran serie en sí misma, pero se ha vuelto aún más resonante en las últimas semanas y es probable que tenga un gran día" en los premios, dijo a la AFP Joyce Eng, editora principal del sitio web de seguimiento de premios Gold Derby.

LATINOS AUSENTES

Las nominaciones fueron anunciadas en vivo desde Los Ángeles, con Leslie Jones desde un estudio, y los actores Laverne Cox, Josh Gad y Tatiana Maslany conectados desde sus casas.

Netflix fue la plataforma con más nominaciones, con un total de 160, que además rompe el récord anterior de 137 de HBO, que este año obtuvo 107 nominaciones.

"Better Call Saul", "The Crown", "The Handmaid's Tale", "Killing Eve", "The Mandalorian", "Ozark", "Stranger Things" y "Succession" compiten por la estatuilla a mejor serie dramática.

Jason Bateman y Laura Linney de "Ozark" compiten en las categorías de actuación. Jodie Comer, que ganó el año pasado, vuelve a aspirar a un Emmy por su papel como una desalmada asesina en "Killing Eve", que también le valió una nominación a Sandra Oh.

La ganadora del Óscar Olivia Colman busca el premio a mejor actriz por su interpretación de la reina Isabel II de Inglaterra en "The Crown".

Sterling K. Brown fue nominado por su papel en "This Is Us" y como actor invitado en "Mrs. Maysel", nominada a mejor serie de comedia al igual que "Schitt's Creek".

"Demasiado bueno para ser verdad", escribió en Twitter. "Manténganse a salvo, quédense en casa. #BLM", la etiqueta del movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan).

Brown fue uno de varios actores no blancos nominados, en medio de los llamados a más diversidad en la industria.

De las nominaciones en las categorías de actuación, 10 fueron para intérpretes negros, incluida King y Octavia Spencer, que se suman a las de Oh, asiática, y Ramy Youssef, de padres egipcios.

Pero este año no hubo latinos.

Jharrel Jerome, descendiente de dominicanos, ganó en 2019 como mejor actor de miniserie por "When They See Us", y el puertorriqueño Benicio del Toro fue nominado por "Escape at Dannemora".

Con todo, han sido muy pocos los latinos nominados en las cuatro principales categorías, con Jimmy Smits siendo el último nominado por "NYPD Blue" en 1999 y Rita Moreno en 1979.

America Ferrera es la única latina en ganar un Emmy a mejor actriz en comedia en 2007.