Wanderers le ganó a Peñarol en el estadio Centenario este domingo.
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Wanderers le ganó 1 a 0 a Peñarol en el estadio Centenario, que se quedó sin el título del Torneo Apertura
Con este resultado y el de más temprano en el Ubilla, Racing se consagró campeón del Torneo Apertura en la fecha 13.
El partido, por la fecha 13 del Torneo Apertura, comenzó a las 19:00 horas y el primer tiempo terminó 0 a 0.
El primer gol llegó a los 12 minutos del segundo tiempo. Fue de Facundo Labandeira para Wanderers y el marcador quedó 1 a 0.
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Leodán González Cabrera fue el árbitro principal de este domingo.
Racing, que venía puntero en el torneo, aguardaba el resultado de este partido y finalmente se consagró Campeón del Apertura.
El minuto a minuto:
El 11 inicial de cada equipo:
Los convocados:
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