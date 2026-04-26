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FÚTBOL URUGUAYO

Wanderers le ganó 1 a 0 a Peñarol en el estadio Centenario, que se quedó sin el título del Torneo Apertura

Con este resultado y el de más temprano en el Ubilla, Racing se consagró campeón del Torneo Apertura en la fecha 13.

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Aguirre en el partido ante Wanderers. Foto: Foco UY

Aguirre en el partido ante Wanderers. Foto: Foco UY

Wanderers VS Peñarol. Foto: Foco UY

Wanderers VS Peñarol. Foto: Foco UY

Wanderers le ganó a Peñarol en el estadio Centenario este domingo.

El partido, por la fecha 13 del Torneo Apertura, comenzó a las 19:00 horas y el primer tiempo terminó 0 a 0.

El primer gol llegó a los 12 minutos del segundo tiempo. Fue de Facundo Labandeira para Wanderers y el marcador quedó 1 a 0.

Foto: FocoUy. Diego Aguirre e Ignacio Ruglio, Peñarol.
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Leodán González Cabrera fue el árbitro principal de este domingo.

Racing, que venía puntero en el torneo, aguardaba el resultado de este partido y finalmente se consagró Campeón del Apertura.

El minuto a minuto:

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El 11 inicial de cada equipo:

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Los convocados:

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