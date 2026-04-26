Por primera vez, Racing campeón del Torneo Apertura de la Primera División

Un hecho histórico para Racing Club de Montevideo, que se consagró campeón del Torneo Apertura en la fecha 13. Es la primera vez del equipo con este título. Esten domingo, Racing le ganó a Cerro Largo y aprovechó la derrota de Peñarol.

El equipo "La Escuelita de Sayago", selló el título tras vencer 1-0 a Cerro Largo con gol de Guillermo Cotugno y beneficiarse de la derrota 1-0 de Peñarol ante Montevideo Wanderers. El festejo fue en el ómnibus, volviendo desde Melo a Montevideo.

Con este resultado, Racing sumó 30 puntos, sacando siete unidades de ventaja sobre Deportivo Maldonado y Peñarol cuando aún restan dos fechas para el final del torneo. En 13 partidos disputados, ganó nueve, empató tres y solo perdió uno —el debut—, con 22 goles a favor y 11 en contra. Este campeonato marca un antes y un después para el club que ya había sido seis veces campeón en Segunda División pero nunca había logrado coronarse en Primera.

El club es actualmente una sociedad anónima deportiva gerenciada por Bayern Múnich y Los Ángeles Football Club. Bajo la dirección técnica de Christian Chambián, Racing logra así superar sus anteriores subcampeonatos (Apertura 2014, Liguilla 1990 y temporada 2008-2009). Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAUF/status/2048557044303565280&partner=&hide_thread=false El ómnibus de los sueños



Así fue la consagración de @RacingClubUru desde adentro. #FábricaDeTalentos pic.twitter.com/hPa8M9JuZl — Liga AUF Uruguaya (@LigaAUF) April 27, 2026

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