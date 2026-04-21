Presidente de Peñarol respaldó a Diego Aguirre y pidió "calma" en medio del bajón deportivo

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, publicó un mensaje dirigido a socios e hinchas de Peñarol en el que pidió “mantener la calma” y respaldó al entrenador Diego Aguirre en un momento de “bajón futbolístico y anímico importante”.

“En estas circunstancias, creo firmemente que los cambios son negativos para las instituciones”, señaló el presidente, y agregó: “Debemos mantener con firmeza el timón, no sacarnos la responsabilidad que nos corresponde y no tomar decisiones influidas por la presión de la gente”.

“Estoy seguro de que yo, como presidente, he cometido errores que nos llevaron a fallar en asegurar el título de este Torneo Apertura”, reconoció. Y añadió: “Estoy seguro de que nuestro entrenador también los cometió y estoy seguro de que nuestros jugadores también lo hicieron”.

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Pese a eso, defendió el trabajo del grupo y los resultados obtenidos en los últimos meses. “Fuimos nosotros, los mismos, que con nuestros aciertos en estos últimos tres meses ganamos la Supercopa”, afirmó. Recordó el clásico ganado y el presente en la tabla: “Al día de hoy, vamos segundos en este Apertura y, por ende, en la Tabla Anual”.

Ruglio descartó un cambio de entrenador. “Tenemos un técnico que ama este Club igual que nosotros, porque es uno de los nuestros”, sostuvo, y añadió que Aguirre “merece nuestro respaldo”.

“Tengo la certeza de que hoy, Diego y el plantel necesitan calma y orden, y mi principal responsabilidad es no permitir que el caos entre en el Club”.

Ruglio agregó: “Todavía tenemos nuestras chances intactas y vamos a hacer todo lo posible por lograr una nueva clasificación”. Aseguró que trabajará “incansablemente” para sostener la unidad en las próximas semanas.

“De esta situación salimos todos juntos, aguantando las merecidas críticas de nuestra gente y trabajando juntos”, y remató: “Nos levantamos entre todos y no cargamos culpas en los demás”, concluyó.

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