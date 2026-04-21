RECIBÍ EL NEWSLETTER
Carta de ignacio ruglio

Presidente de Peñarol respaldó a Diego Aguirre y pidió "calma" en medio del bajón deportivo

“Tengo la certeza de que hoy, Diego y el plantel necesitan calma y orden, y mi principal responsabilidad es no permitir que el caos entre en el Club”, dijo Ignacio Ruglio.

Foto: FocoUy. Diego Aguirre e Ignacio Ruglio, Peñarol.

Foto: FocoUy. Diego Aguirre e Ignacio Ruglio, Peñarol.

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, publicó un mensaje dirigido a socios e hinchas de Peñarol en el que pidió “mantener la calma” y respaldó al entrenador Diego Aguirre en un momento de “bajón futbolístico y anímico importante”.

“En estas circunstancias, creo firmemente que los cambios son negativos para las instituciones”, señaló el presidente, y agregó: “Debemos mantener con firmeza el timón, no sacarnos la responsabilidad que nos corresponde y no tomar decisiones influidas por la presión de la gente”.

“Estoy seguro de que yo, como presidente, he cometido errores que nos llevaron a fallar en asegurar el título de este Torneo Apertura”, reconoció. Y añadió: “Estoy seguro de que nuestro entrenador también los cometió y estoy seguro de que nuestros jugadores también lo hicieron”.

Leonardo Fernández en el partido ante Santa Fe. Foto: AFP.
Seguí leyendo

Leo Fernández ya fue operado y "salió muy bien", informan en Peñarol; tenía rotura de ligamento cruzado de rodilla

Pese a eso, defendió el trabajo del grupo y los resultados obtenidos en los últimos meses. “Fuimos nosotros, los mismos, que con nuestros aciertos en estos últimos tres meses ganamos la Supercopa”, afirmó. Recordó el clásico ganado y el presente en la tabla: “Al día de hoy, vamos segundos en este Apertura y, por ende, en la Tabla Anual”.

Ruglio descartó un cambio de entrenador. “Tenemos un técnico que ama este Club igual que nosotros, porque es uno de los nuestros”, sostuvo, y añadió que Aguirre “merece nuestro respaldo”.

“Tengo la certeza de que hoy, Diego y el plantel necesitan calma y orden, y mi principal responsabilidad es no permitir que el caos entre en el Club”.

Ruglio agregó: “Todavía tenemos nuestras chances intactas y vamos a hacer todo lo posible por lograr una nueva clasificación”. Aseguró que trabajará “incansablemente” para sostener la unidad en las próximas semanas.

“De esta situación salimos todos juntos, aguantando las merecidas críticas de nuestra gente y trabajando juntos”, y remató: “Nos levantamos entre todos y no cargamos culpas en los demás”, concluyó.

Mirá la carta completa:

image

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: FocoUy, archivo.
pronóstico

Rige advertencia amarilla de Inumet por tormentas fuertes
Puente internacional fray bentos

Detenidos en la frontera: quisieron ingresar a Uruguay más de 10 placas de video ocultas en un auto
SITUACIÓN DE CALLE

Murió un hombre dentro de un refugio del Mides que había dicho ser víctima de agresión en la calle
CANELONES

Padres detienen a un adolescente armado en la puerta del liceo de Barros Blancos
Política

"Diálogo Social" terminó reuniones con acuerdo del gobierno y PIT-CNT

Te puede interesar

Niño de 9 años fue ingresado al Hospital de Rivera descompuesto y constataron intoxicación por cocaína
Policiales

Niño de 9 años fue ingresado al Hospital de Rivera descompuesto y constataron intoxicación por cocaína
A partir de mañana se pasa lista y tiene consecuencias administrativas, dijo Caggiani sobre amenazas en liceos video
PRESIDENTE DEL CODICEN

"A partir de mañana se pasa lista y tiene consecuencias administrativas", dijo Caggiani sobre amenazas en liceos
Banco Central identificó presiones inflacionarias y mantuvo la tasa de interés
ECONOMÍA

Banco Central identificó presiones inflacionarias y mantuvo la tasa de interés

Dejá tu comentario