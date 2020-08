Wanderers le gana a Peñarol 2 a 0 y deja a los aurinegros en una crisis interna complicada

Embed

A Diego Forlán se le vino la noche y perdió crédito con los hinchas y la directiva, luego de un segundo tiempo en el que su equipo fue ampliamente superado en lo físico, en lo emocional y en lo futbolístico.

¿Qué dicen los hinchas? Las críticas apuntan sobre todo a la falta de Pellistri en el equipo titular, a la entrada de Xisco (que perdió goles dificiles de errar) y al estado físico en general del plantel y en particular de los principales referentes

Y por añadidura, la figura del partido fue el volante y extremo Ignacio Lores, un jugador descartado por Forlán al asumir en Los Aromos.

El primer tiempo fue de ida y vuelta, Allí estuvo para cualquiera de los dos. La velocidad de Torres y Terans fueron sustanciales para que Peñarol propusiera lo suyo en el partido. Ellos son lo mejorcito que va mostrando el aurinegro en esta etapa del año.

Sin embargo, es difícil mantener continuidad ofensiva cuando el equipo titular muestra una formación partida en dos, sin buena transición defensa-ataque.

Para colmo de males, en el mediocampo no convence Vadocz, que vino a prestar dinámica europea pero tiene dificultades para dominar en el lento fútbol uruguayo. A los 17' el juez le perdonó la vida al húngaro por pisotón a Lores. Fue amarilla, pero pudo ser expulsión directa.

En el segundo tiempo el equipo de Larriera encontró el rumbo del partido con un gol de Rodrigo Pastorini, un ex aurinegro.

Un centro combado a colocar se coló en el arco de Dawson y lo cambió todo. Fue a los 17' del complemento

Los aurinegros no tuvieron reservas emocionales para remontar el partido. En el minuto 37' del segundo tiempo, una mala decisión de Dawson ocasionó el colapso: una salida con los puños cayó en manos del rival al borde del área, la segunda pelota resultó ser un disparo algo sucio, hubo un rebote, el arquero intentó corregir su postura tarde y el débil disparo de Jonathan Barboza se fue hundiendo mansamente en la red del arco aurinegro. El Campeón del Siglo quedó mudo.

Después de ello, el equipo de Forlán se desmoronó definitivamente y lo que siguió fue protagonizado desde las tribunas por una hinchada que ruge por cambios y se pregunta qué pasará con el equipo durante una temporada que -se proyecta- será larga y sufrida.

El DT sigue insistiendo en el medio con tres volantes de marca que no están rindiendo lo esperable y tampoco están sorprendiendo en lo que no se espera de ellos, es decir creatividad y habilitación a los de adelante.

Gargano, que usualmente es un buen lanzador, todavía siente la inactividad. Jugó bien el partido anterior y en este sintió la falta de competencia. Pasó de estar quieto durante meses a jugar cada tres días. Así, no puede hacer la diferencia.

Para el segundo tiempo entró de inicio el juvenil Álvarez Wallace por el amonestado Vadocz. A los 64' entró "Cebolla" por Gargano para buscar alternativas en ataque.

Las cosas no mejoraron.

En las redes sociales los hinchas se preguntan por qué no jugó Pellistri de titular y cuestionan si eso está asociado a una eventual venta a Europa de tipo inminente.

El juvenil entró a la cancha a los 77' de juego por Trindade cuando ya las cosas no tenían vuelta atrás.

Sin duda, en este equipo tiene que ser titular. De todos modos un jugador (con poquísimos partidos en la primera división) no puede ser la solución de todo. No lo ha sido. No lo fue. Y no lo será.

Los aurinegros ya venían de una dura derrota reciente ante Deportivo Maldonado y con partidos en los que el rendimiento general no ha sido siquiera aceptable.

Falta gol, algo que Forlán ya sabía desde antes del reinicio de temporada. Britos vino a hacer goles y a sustituir a Viatri, pero hasta ahora solo hizo un gol y se fue expulsado en el clásico por una acrobática patada a un rival. Xisco juega poco y cuando lo hace se nota la falta de confianza. No es el mismo que llegó a fines de la temporada pasada.

Los resultados ponen en cuestión el liderazgo del excrack de la selección uruguaya para liderar el plantel de un club con aspiraciones a ser campeón siempre, La crisis en la cancha también se traslada a lo institucional. ¿Qué pasará?

EL PARTIDO

Peñarol: Dawson; González, Kagemacher, Abascal, Piquerez; Trindade, Vadocz. Gargano; Terans; Xisco, Torres.

DT: Diego Forlán..

Wanderers: De Arruabarrena; Couto, Bueno, Torres, Morales; Barboza, Colombino, Veglio, Maxi Pérez; Lores, Pastorini.

DT: Mauricio Larriera.

Estadio: Campeón del Siglo.

Árbitro: Christian Ferreira.

