Vuelven a subir las temperaturas: Nubel Cisneros prevé jornadas calurosas y pesadas desde este domingo

Las temperaturas previstas para estos días alcanzarán los 40ºC en algunas zonas del país, según el pronóstico de Nubel Cisneros.

Tiempo caluroso. Foto: AFP

El pronóstico de Nubel Cisneros indica que este domingo tendremos un comienzo de jornada templado a cálido con restos de nubosidad en las primeras horas en la costa este.

La tarde continuará calurosa y pesada con elevadas sensaciones térmicas y cielo escasamente nublado.

El lunes comienza templado a cálido con cielo ligeramente nublado. La tarde seguirá con tiempo muy caluroso y pesado con elevadas sensaciones térmicas y buena presencia de sol.

Ola de calor: temperaturas máxima de 40º y 41º en el norte y el litoral: Foto: Paysandú (archivo).
En cuanto al martes, tendremos una mañana cálida con cielo ligeramente nublado observándose algunas neblinas aisladas en las primeras horas.

En la tarde seguirá el tiempo muy caluroso y pesado con elevadas sensaciones térmicas y buena presencia de sol.

Temperatura para el domingo 1:

La máxima para el norte es de 39ºC y la mínima de 16ºC.

La máxima para el sur es de 36ºC y la mínima de 18ºC.

La máxima para el este es de 35ºC y la mínima de 16ºC.

La máxima para el oeste es de 38ºC y la mínima de 18ºC.

La máxima para el área metropolitana es de 30ºC y la mínima de 20ºC.

Temperatura para el lunes 2:

La máxima para el norte es de 40ºC y la mínima de 22ºC.

La máxima para el sur es de 38ºC y la mínima de 22ºC.

La máxima para el este es de 36ºC y la mínima de 20ºC.

La máxima para el oeste es de 40ºC y la mínima de 23ºC.

La máxima para el área metropolitana es de 32ºC y la mínima de 23ºC.

Temperatura para el martes 3:

La máxima para el norte es de 40ºC y la mínima de 23ºC.

La máxima para el sur es de 38ºC y la mínima de 23ºC.

La máxima para el este es de 36ºC y la mínima de 21ºC.

La máxima para el oeste es de 40ºC y la mínima de 23ºC.

La máxima para el área metropolitana es de 34ºC y la mínima de 24ºC.

