Vuelven a subir las temperaturas: Nubel Cisneros prevé jornadas calurosas y pesadas desde este domingo

El pronóstico de Nubel Cisneros indica que este domingo tendremos un comienzo de jornada templado a cálido con restos de nubosidad en las primeras horas en la costa este.

La tarde continuará calurosa y pesada con elevadas sensaciones térmicas y cielo escasamente nublado.

El lunes comienza templado a cálido con cielo ligeramente nublado. La tarde seguirá con tiempo muy caluroso y pesado con elevadas sensaciones térmicas y buena presencia de sol.

En cuanto al martes, tendremos una mañana cálida con cielo ligeramente nublado observándose algunas neblinas aisladas en las primeras horas.

En la tarde seguirá el tiempo muy caluroso y pesado con elevadas sensaciones térmicas y buena presencia de sol.

Temperatura para el domingo 1:

La máxima para el norte es de 39ºC y la mínima de 16ºC.

La máxima para el sur es de 36ºC y la mínima de 18ºC.

La máxima para el este es de 35ºC y la mínima de 16ºC.

La máxima para el oeste es de 38ºC y la mínima de 18ºC.

La máxima para el área metropolitana es de 30ºC y la mínima de 20ºC.

Temperatura para el lunes 2:

La máxima para el norte es de 40ºC y la mínima de 22ºC.

La máxima para el sur es de 38ºC y la mínima de 22ºC.

La máxima para el este es de 36ºC y la mínima de 20ºC.

La máxima para el oeste es de 40ºC y la mínima de 23ºC.

La máxima para el área metropolitana es de 32ºC y la mínima de 23ºC.

Temperatura para el martes 3:

La máxima para el norte es de 40ºC y la mínima de 23ºC.

La máxima para el sur es de 38ºC y la mínima de 23ºC.

La máxima para el este es de 36ºC y la mínima de 21ºC.

La máxima para el oeste es de 40ºC y la mínima de 23ºC.

La máxima para el área metropolitana es de 34ºC y la mínima de 24ºC.