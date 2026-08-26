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EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Vuelven las lluvias y posibles tormentas; sube la temperatura y después vuelve a bajar

Nubel Cisneros anuncia lluvias el jueves y viernes, con posibles tormentas y ascenso de temperatura. Pero el viernes de noche vuelven las bajas sensaciones térmicas.

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Nubel Cisneros anuncia lluvias el jueves y viernes, con posibles tormentas y ascenso de temperatura. Pero el viernes de noche vuelven las bajas sensaciones térmicas.

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles comienza fría con algunas heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo fresco a templado con cielo parcialmente nublado a nublado, moderándose las temperaturas en la noche.

El jueves se espera una mañana fresca con abundante nubosidad desmejorando por el suroeste y litoral con tormentas y lluvias. En la tarde seguirá el tiempo húmedo e inestable con mucha nubosidad persistiendo tormentas y lluvias, comenzando a mejorar en la noche por el suroeste con descenso de temperatura.

de muy frio a fresco y luego lluvias con tormentas; asi continua la semana segun el pronostico de nubel cisneros
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De muy frío a fresco y luego lluvias con tormentas; así continúa la semana según el pronóstico de Nubel Cisneros

El viernes tendremos una mañana fría con persistencia de lluvias y lloviznas aisladas en las zonas norte y este. En la tarde seguirá el tiempo fresco con cielo parcialmente nublado, previéndose marcado descenso de temperatura en la noche.

Miércoles 26

Zona Norte: máxima 23º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 19º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 14º

Jueves 27

Zona Norte: máxima 24º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 20º y mínima 10º

Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 10º

Viernes 28

Zona Norte: máxima 16º y mínima 6º

Zona Sur: máxima 14º y mínima 6º

Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 8º

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