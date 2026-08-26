Vuelven las lluvias y posibles tormentas; sube la temperatura y después vuelve a bajar

Nubel Cisneros anuncia lluvias el jueves y viernes, con posibles tormentas y ascenso de temperatura. Pero el viernes de noche vuelven las bajas sensaciones térmicas.

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles comienza fría con algunas heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo fresco a templado con cielo parcialmente nublado a nublado, moderándose las temperaturas en la noche.

El jueves se espera una mañana fresca con abundante nubosidad desmejorando por el suroeste y litoral con tormentas y lluvias. En la tarde seguirá el tiempo húmedo e inestable con mucha nubosidad persistiendo tormentas y lluvias, comenzando a mejorar en la noche por el suroeste con descenso de temperatura.

El viernes tendremos una mañana fría con persistencia de lluvias y lloviznas aisladas en las zonas norte y este. En la tarde seguirá el tiempo fresco con cielo parcialmente nublado, previéndose marcado descenso de temperatura en la noche. Miércoles 26 Zona Norte: máxima 23º y mínima 14º Zona Sur: máxima 19º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 14º Jueves 27 Zona Norte: máxima 24º y mínima 12º Zona Sur: máxima 20º y mínima 10º Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 10º Viernes 28 Zona Norte: máxima 16º y mínima 6º Zona Sur: máxima 14º y mínima 6º Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 8º

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