De muy frío a fresco y luego lluvias con tormentas; así continúa la semana según el pronóstico de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé tiempo muy frío este martes y miércoles, pero luego sube la temperatura y trae lluvias con tormentas en varias zonas del país.

De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta muy fría nuevamente con heladas y posterior formación de neblinas aisladas. La tarde seguirá fría a fresca con cielo parcialmente nublado manteniendo temperaturas frías en la noche.

El miércoles comienza muy frío con algunas heladas agrometeorológicas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo fresco a templado con cielo parcialmente nublado a nublado, moderándose las temperaturas en la noche.

El jueves se espera una mañana fresca con abundante nubosidad desmejorando por el suroeste y litoral con tormentas y lluvias. En la tarde seguirá el tiempo húmedo e inestable con mucha nubosidad persistiendo tormentas y lluvias, comenzando a mejorar en la noche por el suroeste con descenso de temperatura. Martes 25 Zona Norte: máxima 18º y mínima 4º Zona Sur: máxima 15º y mínima 4º Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 6º Miércoles 26 Zona Norte: máxima 23º y mínima 14º Zona Sur: máxima 19º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 14º Jueves 27 Zona Norte: máxima 22º y mínima 12º Zona Sur: máxima 18º y mínima 10º Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 10º

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