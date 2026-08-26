La Policía investiga la muerte de un hombre de 89 años y una mujer de 56 que fueron hallados en su casa de la calle Amézaga, entre Justicia y República.
Hallan muertos en su casa a un hombre de 89 años y una mujer de 56, en avanzado estado de descomposición
De acuerdo al informe primario de la Policía, los cuerpos del hombre y la mujer “presentaban signos que podrían ser indicio de violencia”.
De acuerdo al informe primario de la Policía, al que accedió Subrayado, el hallazgo de los cuerpos se dio tras la denuncia de un familiar que alertó a las autoridades por no tener noticias de ambas personas desde hacía un mes.
Con autorización del familiar que hizo la denuncia, los efectivos ingresaron a la vivienda y encontraron los cuerpos “en avanzado estado de descomposición”, al tiempo que “presentaban signos que podrían ser indicio de violencia”.
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Sin embargo, la Fiscalía que tomó el caso entendió que “no se trataría de un homicidio”, y dispuso que el personal de la Seccional 4 de Policía continúe con las actuaciones habituales para estos casos, señala el informe.
En la casa trabajó personal del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, y Policía Científica, que determinará la causa de la muerte.
La Policía realiza averiguaciones con vecinos y familiares de los fallecidos.
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