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MONTEVIDEO

Hallan muertos en su casa a un hombre de 89 años y una mujer de 56, en avanzado estado de descomposición

De acuerdo al informe primario de la Policía, los cuerpos del hombre y la mujer “presentaban signos que podrían ser indicio de violencia”.

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La Policía investiga la muerte de un hombre de 89 años y una mujer de 56 que fueron hallados en su casa de la calle Amézaga, entre Justicia y República.

De acuerdo al informe primario de la Policía, al que accedió Subrayado, el hallazgo de los cuerpos se dio tras la denuncia de un familiar que alertó a las autoridades por no tener noticias de ambas personas desde hacía un mes.

Con autorización del familiar que hizo la denuncia, los efectivos ingresaron a la vivienda y encontraron los cuerpos “en avanzado estado de descomposición”, al tiempo que “presentaban signos que podrían ser indicio de violencia”.

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Sin embargo, la Fiscalía que tomó el caso entendió que “no se trataría de un homicidio”, y dispuso que el personal de la Seccional 4 de Policía continúe con las actuaciones habituales para estos casos, señala el informe.

En la casa trabajó personal del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, y Policía Científica, que determinará la causa de la muerte.

La Policía realiza averiguaciones con vecinos y familiares de los fallecidos.

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