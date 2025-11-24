RECIBÍ EL NEWSLETTER
Bulevar artigas y ruta 1

Vuelven a habilitar el paso por debajo del puente que un camión rompió en julio en los accesos a Montevideo

La vía de salida fue habilitada este lunes, mientras que el ingreso, por la parte de arriba el puente, aún está pendiente. El accidente con el camión ocurrió el 14 de julio.

El Ministerio de Transporte volvió a habilitar este lunes a las siete de la mañana el tránsito de salida en Bulevar Artigas y ruta 1, en los accesos a Montevideo. Allí hay un puente que, el 14 de julio, había sido chocado por un camión cuya altura excedía el máximo permitido.

Sin embargo, el acceso al Centro, por ese mismo puente, es por encima de la estructura y esa parte aún no está habilitada. Las autoridades informaron que prevén terminar esa obra en tres semanas.

"Durante el tiempo que llevan las obras, que comenzaron el pasado 14 de julio luego que fuera impactado por un camión (...) se instrumentaron desvíos de tránsito y transporte, se dispuso personal inspectivo y se implementaron cambios en algunos semáforos para agilizar el tránsito de ingreso a Montevideo", indicó la comuna.

Y agregó: "Todas las medidas instrumentadas para estos desvíos durante las obras, serán retiradas progresivamente en los próximos días".

Hasta el momento el tránsito saliente del centro (sentido al noroeste) desviaba por rambla Baltasar Brum – Convenio – Bulevar Artigas – Ruta 1.

Y el acceso del tránsito particular proveniente desde el oeste es por rambla Baltasar Brum, tomando la calle General Pacheco (bajo el viaducto) para ingresar al centro hacia el norte y hacia el sur.

Quienes provienen desde el norte por ruta 5 pueden además ingresar por avenida Millán o avenida Luis Batlle Berres. Mientras quienes lo hagan desde el oeste por ruta 1, pueden ingresar por Carlos María Ramírez, La Teja.

