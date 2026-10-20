Vuelven a bajar las denuncias de rapiñas, los hurtos, el robo de vehículos y el abigeato, según datos oficiales

El Ministerio del Interior publicó las cifras de delitos registrados o denunciados en los primeros nueve meses de 2026 y las comparó con igual período de los años anteriores, hasta el 2021. Los homicidios subieron 13,5% en 2026 respecto al mismo período del año pasado , en tanto se mantiene la tendencia a la baja de rapiñas, hurtos y robo de vehículos.

En esta comparación, las rapiñas confirman una tendencia a la baja que comenzó entre los años 2022 y 2023, y que se mantiene hasta ahora, según los datos oficiales.

Entre enero y setiembre de 2021 hubo 18.292 rapiñas denunciadas, que bajaron en el 2022 a 17.758, casi la misma cifra que en el mismo período de 2023, cuando hubo 17.769.

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En el 2024 bajaron a 13.492, en el 2025 a 11.816 y en este año 2026 volvieron a bajar a 11.409.

La caída de las rapiñas entre 2026 y 2021 fue 37,6%, y de 35,8% respecto al 2022 y al 2023, según estos datos oficiales publicados este martes por el Ministerio del Interior.

Esta tendencia a la baja en las rapiñas se desaceleró en los últimos dos años: fue 15,4% menos en 2026 respecto a 2024 y de 3,4% este año respecto al 2025.

Hurtos

Los hurtos también marcan una tendencia a la baja desde 2022, cuando hubo 89.182 denuncias de este delito entre enero y setiembre, la cifra más alta de la serie.

Luego, en el 2023, bajaron a 87.219, y volvieron a bajar en el 2024 a 82.824. En el 2025 bajaron a 77.750 y a 77.505 en el 2026, siempre comparando los primeros nueve meses del año.

Robo de vehículos

El robo de vehículos marca también una tendencia a la baja, pero desde el año 2024. Habían subido hasta el 2023, cuando se llegó a 11.272 entre enero y setiembre, y luego bajaron a 10.800 en el 2024, a 9.986 en el 2025 y a 9.291 este año.

Aquí la tendencia a la baja se aceleró en los últimos dos años.

Abigeato

El abigeato bajó todos los años hasta el 2024, cuando hubo 653 casos después de haber llegado a 1.045 en el 2021.

Pero subieron en el 2025 y volvieron a bajar en el 2026.

Estafas

Las estafas y los fraudes informáticos se comportan de manera diferente en los últimos años, con una marcada tendencia de aumento desde el 2021 hasta el 2024, cuando se duplicaron, incluso más, pasando de 10.978 a 23.898 denuncias.

En el 2025 bajaron a 20.005, pero en el 2026 subieron a 20.610. El incremento de los primeros nueve meses de 2026 respecto a igual período de 2025 es de 3%.