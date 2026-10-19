Hubo 312 homicidios entre enero y setiembre de 2026; en el mismo período de 2025 hubo 275, según el Ministerio del Interior

El Catálogo Nacional de Datos Abiertos del Ministerio del Interior indica que entre enero y setiembre de 2026 hubo 312 homicidios, una cifra que muestra un aumento con respecto al mismo período de 2025, cuando la sumatoria era de 275 y que en 2024, con un registro de 280 casos. En 2023, 276. Los datos del Ministerio del Interior son preliminares.