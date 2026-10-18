Los movimientos del argentino detenido por la desaparición de una adolescente que permitieron dar con su paradero

El hombre argentino de 37 años que fue detenido en Campana, Buenos Aires, en la tarde de este domingo había estado el jueves 8 de octubre en la casa de Camila Rodríguez, la adolescente de 15 años que desapareció de su casa y motivó la activación de las alertas Amber en Uruguay y Sofía en Argentina.

Ese día fue a la casa familiar invitado por la hermana de la adolescente, quien explicó a los investigadores que conoció al argentino hace un año a través de una página web de escorts. Mantuvieron un vínculo hasta que el hombre le propuso tener una relación formal, pero la mujer se negó. Él se fue a Buenos Aires e igual siguieron en contacto.

La madre de la adolescente dijo que su hija mayor lo invitó a dormir el 8 de octubre y esta declaró que quien lo invitó fue su padre. Al otro día, los padres encontraron al hombre junto con la menor de edad, por lo que le pidieron a él que se retire. La hermana mayo recibió comunicación de él el martes siguiente, 13 de octubre, cuando le dijo que estaba en Buenos Aires.

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La familia dijo tanto ante los investigadores como ante los medios de comunicación que la adolescente no tenía amigos, no iba al liceo ni salía de su casa, no tiene redes sociales y que sospechaban que el hombre argentino sería la única persona con la que podría estar.

Los investigadores identificaron rápidamente el vehículo del hombre, con matrícula argentina, y ubicaron a una familiar que explicó que hace varios años que no lo ve y que solo se comunica por mail.

Los movimientos migratorios mostraban que este hombre ingresó a Uruguay el viernes 16 de octubre, día de la desaparición de la adolescente a las 07:12 de la mañana y salió ese mismo día a las 08:15. Para la menor, en tanto, no se registraron ingresos ni egresos de Uruguay, pese a que fue encontrada del otro lado de la frontera.