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BICENTENARIO DEL SISTEMA DE JUSTICIA

Orsi sobre Ministerio de Justicia: "Se verá cuál es la mejor fórmula para administrar, pero lo principal es cuidar lo que tenemos"

"Es una reflexión que la debemos seguir profundizando, algunos imaginamos algunas herramientas, otros pensarán en otras", sostuvo y agregó: "El legislador lo verá".

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El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó este lunes en el acto por el bicentenario del sistema de Justicia en Uruguay.

Allí, habló sobre la necesidad de presupuesto que tiene el Poder Judicial y de la creación de un Ministerio de Justicia.

"Casi todos los partidos en la última campaña electoral planteamos la necesidad de un Ministerio de Justicia, para administrar los recursos, pero se verá cuál es la mejor fórmula. Pero lo principal y primordial es cuidar lo que tenemos, que es de lo mejor", dijo.

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"Es una reflexión que la debemos seguir profundizando, algunos imaginamos algunas herramientas, otros pensarán en otras", sostuvo y agregó: "El legislador lo verá".

"Cualquiera sea el camino, lo primero es cuidar lo que tenemos, que es de lo mejor", aseguró.

También se refirió a la situación de la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, y sostuvo que la definición de ese cargo no es una urgencia. "Tenemos sí que resolver a nivel de partidos políticos las vacantes que se van generando en distintos tribunales, y eso es lo primero que tenemos. Hasta la Corte Electoral, pero sé que vamos a llegar a acuerdos".

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