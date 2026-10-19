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DESDE ESTE MARTES 20

La Intendencia de Montevideo cambia desde el martes la ubicación de dos cámaras que controlan la prohibición de estacionar y detenerse

Las dos cámaras que fiscalizan la prohibición de estacionar y detenerse estaban en Avenida Italia y Avelino Miranda una, y en Colonia y Fernández Crespo la otra. La Intendencia de Montevideo informó dónde están ahora.

Centro de Movilidad de la Intendencia de Montevideo.&nbsp;

Centro de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. 

La Intendencia de Montevideo (IMM) anunció que cambió de lugar dos cámaras que controlan la prohibición de estacionar y detenerse en el tránsito.

“La cámara ubicada en Avenida Italia y Avelino Miranda se moverá a Presidente Berro y Av. Italia. Mientras que la de Colonia y Fernández Crespo se trasladará hacia General Urquiza y Avenida Garibaldi”, detalla la comuna en un comunicado.

El cambio de lugar comienza este martes 20 de octubre, agrega la Intendencia, y lo enmarca en las medidas que buscan “mejorar la movilidad en Montevideo”.

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“La reubicación responde a la posibilidad de optimizar los recursos disponibles y mejorar la fluidez en el tránsito. Dado que dos equipos estaban ubicados en carriles Solo Bus, se trasladan a nuevas ubicaciones donde el incumplimiento de la prohibición de estacionamiento genera enlentecimientos. De esta forma se prioriza la fluidez con una redistribución de los recursos”, dice el comunicado de la Intendencia.

Por otro lado, agrega la IMM, “se encuentran en proceso de instalación los equipos de fiscalización de velocidad y velocidad y luz roja. Estos equipos aún no están operativos y se informará oportunamente cuando comiencen a funcionar”.

Las nuevas ubicaciones de estos equipos son:

De José Pedro Varela e Irureta Goyena (este) hacia Uruguayana y Turini.

De Av. Italia y Almirón (oeste) hacia L.A. de Herrera y Ayacucho (sur).

De Av. Larrañaga y J.P Varela (sur) hacia Av. Millán y Av. Garzón (oeste).

De Bv. Artigas y Hocquart (norte) hacia Caramurú y Hernani (este).

De Bv. Batlle y Ordóñez y Av. Instrucciones (norte) hacia Av. Joaquín Suárez y Av. Juan Carlos Blanco (sur).

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