Vuelve un clásico en la previa del Mundial: regresa Por la Camiseta a la pantalla de Canal 10

Con el pulso del fútbol mundial cada vez más cerca, vuelve a la pantalla de Canal 10 una de las propuestas más queridas por los hinchas de la celeste: Por la Camiseta.

En su octava temporada, el ciclo conducido por Rafa Cotelo regresa con nuevas historias, destinos y protagonistas, en la antesala de una nueva Copa del Mundo.

En esta edición, Rafa emprende un recorrido internacional para encontrarse cara a cara con los jugadores de la selección uruguaya en sus lugares de vida y competencia. Brasil, Inglaterra, Italia, España, Portugal y Grecia serán las paradas de un viaje que combina intimidad, emoción y pasión celeste.

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El ciclo reunirá a figuras consolidadas y a nuevas caras que ya se ganaron su lugar en el equipo: Fede Valverde, Josema Giménez, Manu Ugarte, Ronald Araújo, Giorgian De Arrascaeta, Mathías Olivera, Facundo Pellistri, Sergio Rochet, Maxi Araújo, Guille Varela y Nico De la Cruz, entre otros.

A través de encuentros únicos, Por la Camiseta propone mostrar el lado más humano de quienes representan al país en la máxima cita del fútbol, construyendo un puente entre los jugadores y la gente.

Porque cuando se trata de defender los colores, hay algo que nos une a todos.

Una nueva Copa del Mundo está por comenzar… y Uruguay la juega como siempre: Por la Camiseta.

Octava temporada.

Todos los viernes a las 22:30h, al término de Polémica en el Bar.