El Chicho: vos sí que tenés recursos

¿Qué había detrás de la puerta? ¿Quién estaba escondido del otro lado? El juego de ironías era semanal en el gran programa humorístico de la TV uruguaya, Decalegrón, emitido en Canal 10.

"El Chicho" fue uno de los sketches más recordados de los tiempos finales de la dictadura y de la reconquistada democracia; fue un espacio emblemático del Decalegrón, protagonizado por Enrique Almada y Julio Frade, como dos personajes inescrupulosos, que aparecían como asesores o intermediarios, y que conversaban sobre política y negocios cerca de un supuesto personaje muy influyente, no visible, al que llamaban "El Chicho".

Era una parodia sobre el clientelismo político, burocracia y búsqueda de favores con el poder de turno, también con la creatividad para idear impuestos que perjudicaran a las familias, y en beneficio de unos pocos.

El espacio era tan visto, que en campaña electoral quisieron participar los principales candidatos presidenciales. Frade estaba en el rol del "contador", junto a Almada, que miraba a la puerta, admirando a ese personaje oculto, y exclamaba: “Chicho: vos sí que tenés recursos”.