UNICEF superó la meta y recaudó $ 33.292.137 en la 25ª edición de su tradicional maratón

UNICEF recaudó $ 33.292.137 en la 25ª edición de su tradicional maratón anual de televisión. Bajo la consigna “Ponete la camiseta por la infancia”, la organización superó su meta de recaudación para fortalecer su trabajo en favor de la infancia y la adolescencia.

La maratón fue posible gracias al apoyo de Canal 10, Canal 4, Canal 5, TV Ciudad, La Tele y todos los canales que, con su retransmisión, hicieron posible llegar a todo el país.

De la maratón participaron comunicadores, entre ellos, Rafa Cotelo, Noelia Etcheverry, Leticia Fernández, Colo Gianarelli, Rusito González, Germán Medina y Lucía Rodríguez, además de artistas y empresas, así como también de los embajadores de UNICEF en Uruguay, Diego Forlán y María Noel Riccetto, junto a Julián Weich, embajador de UNICEF Argentina.

El programa, que se transmitió en simultáneo por todos los canales de televisión permitió visibilizar el trabajo que UNICEF desarrolla en distintos contextos de emergencia alrededor del mundo y también en Uruguay por los niños, niñas y adolescentes.

La audiencia disfrutó de los shows musicales de Rueda de Candombe, Vanesa Britos y el cierre estuvo a cargo de Murga La Mojigata.

La actividad contó este año con una edición del streaming en vivo de UNICEF Uruguay por YouTube, con la conducción de Brian Majlin, Paula Barquet, Juan Pablo De Marco y el equipo de Topic Media.