Policía de Salto investiga la muerte de un joven que cayó de su moto

La Policía de Salto investiga las causas por las que un motociclista cayó de su moto y murió.

El servicio de emergencias 911 recibió un llamado que daba cuenta de un siniestro de tránsito ocurrido en Camino del Éxodo y Unión, en el barrio Cerro, al norte de la ciudad.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el joven, de 26 años, estaba inconsciente y con abundante sangrado. Una móvil de emergencia médica determinó el fallecimiento.

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El motociclista circulaba en una moto marca Yumbo GS 125 y, de acuerdo a las primeras actuaciones realizadas por la Policía de Salto, perdió el dominio del vehículo cayendo sobre la vía pública.

En la escena trabajaron móviles policiales, personal de la Brigada de Tránsito, Policía Científica y una unidad de emergencia médica de UCMS.

La Policía y la Fiscalía llevan adelante las actuaciones correspondientes.