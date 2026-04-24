La banda argentina Tan Biónica anunció su vuelta a Montevideo, con un video de "La melodía de Dios", uno de sus éxitos entonado a ritmo de murga.
Vuelve Tan Biónica a Montevideo: el show que anunciaron con voces de murga
El show será el 19 de setiembre en el Antel Arena. Las entradas se ponen en venta la próxima semana. Los detalles.
El show es el 19 de setiembre en el Antel Arena. La preventa de entradas es desde el lunes 27 de abril, a las 13:00 horas, y la venta general arranca el miércoles 29 a la misma hora.
En este show estarán Chano, Bambi, Diega y Seby con las canciones de "El Regreso", su álbum más reciente, lanzado en 2025, después de 10 años sin sacar música nueva. "No solo simboliza un regreso discográfico, sino también la reunión del grupo y la reconstrucción de un espacio que ellos mismos ayudaron a definir dentro del pop rock argentino", señala la producción de Tan Biónica.
Las entradas van desde $2100 - $4100. El día del show, en setiembre, las puertas se abrirán a las 19:00 horas y está previsto que el espectáculo comience a las 21:00.
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