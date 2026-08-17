María Becerra vuelve a Montevideo con un escenario 360º: la preventa de entradas comienza este miércoles

La cantante argentina María Becerra trae nuevamente su gira “Quimera” a Montevideo el próximo 2 de octubre, en el Antel Arena.

Lo hará con un espectáculo en escenario 360º (como en River) y la preventa de entradas comienza este miércoles 19 de agosto a las 12:00 horas, con BBVA. La venta general es desde el viernes 21 a la misma hora. Todo en la web de Tickantel.

Desde la producción señalan que el álbum “Quimera” es el proyecto más ambicioso de su carrera hasta el momento, propone un recorrido por las distintas facetas de Maria a través de cuatro alter egos, cada uno con su propio universo sonoro, visual y emocional” y que esto es llevado al escenario de la gira.

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