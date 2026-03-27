Hay opiniones para todos los gustos. Como pasa siempre, cuando juega Uruguay se despierta el modo futbolero en la calle y los hinchas cuentan con qué expectativas verán o escucharán el partido.
Vuelve a jugar Uruguay y los hinchas cuentan con qué expectativas lo verán: hay opiniones para todos los gustos
Uruguay enfrenta este viernes a Inglaterra en Londres, y los hinchas en la calle cuentan qué esperan del partido, cómo ven a la selección como equipo, a los jugadores y a Marcelo Bielsa.
Subrayado recogió opiniones en el Centro de Montevideo, y hay de todo: los que le tienen fe a la Celeste y los que creen que Uruguay va a ir “a pasear” al Mundial de mitad de año en México, Estados Unidos y Canadá.
Algunos elogian a los jugadores pero critican al entrenador Marcelo Bielsa. Otros adelantan que Uruguay perderá esta tarde con Inglaterra en Londres, pese al buen momento de futbolistas como Federico Valverde (capitán de la Celeste y del Real Madrid).
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