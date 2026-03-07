En Montevideo se realizarán en el mes de marzo varias acividades por el Mes de las mujeres, con entrada gratuita y en distintos puntos de la ciudad.
Vuelve el festival Marea 7M a la plaza Fabini, en la antesala del Día de la mujer
La propuesta es gratuita y actuarán RØCIO, Maggie Cullen, Papina de Palma, Julieta Rada y Kumbiaracha. También hay feria gastronómica.
Este sábado en la Plaza Fabini se realiza la sexta edición del Ciclo Marea 7M, como antesala a la marcha por el Día Internacional de la Mujer que se hará el domingo.
El festival, organizado por la sala Zitarrosa, irá desde las 19 a las 23:30 horas y reunirá espectáculos musicales, feria gastronómica y un Punto Violeta que se encargará de generar un espacio seguro de intercambio y contención ante situaciones de violencia de género.
El Ciclo Marea 7M busca visibilizar a las mujeres artistas y trabajadoras de la música, así como reflejar las inequidades de género que existen en todos los ámbitos de la música.
