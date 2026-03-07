Vuelve el festival Marea 7M a la plaza Fabini, en la antesala del Día de la mujer

En Montevideo se realizarán en el mes de marzo varias acividades por el Mes de las mujeres, con entrada gratuita y en distintos puntos de la ciudad.

Este sábado en la Plaza Fabini se realiza la sexta edición del Ciclo Marea 7M, como antesala a la marcha por el Día Internacional de la Mujer que se hará el domingo.

El festival, organizado por la sala Zitarrosa, irá desde las 19 a las 23:30 horas y reunirá espectáculos musicales, feria gastronómica y un Punto Violeta que se encargará de generar un espacio seguro de intercambio y contención ante situaciones de violencia de género.

El Ciclo Marea 7M busca visibilizar a las mujeres artistas y trabajadoras de la música, así como reflejar las inequidades de género que existen en todos los ámbitos de la música.