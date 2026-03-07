RECIBÍ EL NEWSLETTER
pronóstico de nubel cisneros

Tarde de sábado cálida a calurosa con temperaturas frescas en la noche

Las temperaturas extremas previstas para el área metropolitana son 28ºC de máxima y 18ºC de mínima. Mirá el pronóstico extendido de Nubel Cisneros.

IMG_5844

El sábado en la mañana estará templado con mucha nubosidad en la zona noreste manteniendo lluvias aisladas. En la tarde continuará el tiempo cálido a caluroso con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas frescas en la noche.

NORTE: MÁX.: 33 °C - MÍN.: 16 °C

SUR: MÁX.: 31 °C - MÍN.: 16 °C

calor durante marzo y abril; el invierno sera intenso, llegara en mayo y un poquito mas largo de lo habitual, anuncio nubel cisneros
Seguí leyendo

Calor durante marzo y abril; el invierno será "intenso", llegará en mayo y "un poquito más largo de lo habitual", anunció Nubel Cisneros

ESTE: MÁX.: 30 °C - MÍN.: 16 °C

OESTE: MÁX.: 34 °C - MÍN.: 16 °C

ÁREA METROPOLITANA: MÁX.: 28 °C - MÍN.: 18 °C

El domingo se espera una mañana fresca todavía con mucha nubosidad en el norte, manteniendo inestable la zona en las primeras horas. La tarde seguirá cálida a calurosa con nubosidad variable, en tanto se mantendrá con temperaturas frescas en la noche.

El lunes se espera un inicio de jornada fresca con bancos de nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. La tarde seguirá cálida con cielo parcialmente nublado permaneciendo fresco en la noche.

La mañana del martes estará fresca nuevamente con nieblas y neblinas aisladas en las zonas sureste y este. En la tarde seguirá el tiempo cálido a caluroso con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas frescas en la noche.

Temas de la nota

Lo más visto

Imputaron al padre del adolescente que fue encontrado muerto en una cuneta en Flor de Maroñas
HOMICIDIO Y VIOLENCIA DOMÉSTICA

Imputaron al padre del adolescente que fue encontrado muerto en una cuneta en Flor de Maroñas
LLAMADO A LA SOLIDARIDAD

Caballo destrozó bicicleta de deportista profesional que entrenaba para la Vuelta Ciclista
MONTEVIDEO

Caso del adolescente encontrado muerto pasó a ser investigado por Homicidios; el padre está detenido
PUNTA DE RIELES

Usó cédulas de otras personas, falsificó sus firmas y obtuvo préstamos por casi 600.000 pesos; fue detenida
COMUNICADO

Falck Latam aclara que despidos en UCM serán en el ámbito administrativo y no se verá afectada la calidad del servicio

Te puede interesar

Imputaron al padre del adolescente que fue encontrado muerto en una cuneta en Flor de Maroñas
HOMICIDIO Y VIOLENCIA DOMÉSTICA

Imputaron al padre del adolescente que fue encontrado muerto en una cuneta en Flor de Maroñas
Archivo
salud

Proyecto propone que licencia maternal en prematuros comience a contabilizarse al finalizar la internación
Accidente de tránsito fatal en Villa Colón, motociclista chocó contra auto y perdió la vida
policiales

Accidente de tránsito fatal en Villa Colón, motociclista chocó contra auto y perdió la vida

Dejá tu comentario