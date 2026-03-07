El sábado en la mañana estará templado con mucha nubosidad en la zona noreste manteniendo lluvias aisladas. En la tarde continuará el tiempo cálido a caluroso con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas frescas en la noche.
Tarde de sábado cálida a calurosa con temperaturas frescas en la noche
Las temperaturas extremas previstas para el área metropolitana son 28ºC de máxima y 18ºC de mínima. Mirá el pronóstico extendido de Nubel Cisneros.
NORTE: MÁX.: 33 °C - MÍN.: 16 °C
SUR: MÁX.: 31 °C - MÍN.: 16 °C
ESTE: MÁX.: 30 °C - MÍN.: 16 °C
OESTE: MÁX.: 34 °C - MÍN.: 16 °C
ÁREA METROPOLITANA: MÁX.: 28 °C - MÍN.: 18 °C
El domingo se espera una mañana fresca todavía con mucha nubosidad en el norte, manteniendo inestable la zona en las primeras horas. La tarde seguirá cálida a calurosa con nubosidad variable, en tanto se mantendrá con temperaturas frescas en la noche.
El lunes se espera un inicio de jornada fresca con bancos de nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. La tarde seguirá cálida con cielo parcialmente nublado permaneciendo fresco en la noche.
La mañana del martes estará fresca nuevamente con nieblas y neblinas aisladas en las zonas sureste y este. En la tarde seguirá el tiempo cálido a caluroso con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas frescas en la noche.
