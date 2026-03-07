Tarde de sábado cálida a calurosa con temperaturas frescas en la noche

El sábado en la mañana estará templado con mucha nubosidad en la zona noreste manteniendo lluvias aisladas. En la tarde continuará el tiempo cálido a caluroso con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas frescas en la noche.

ESTE: MÁX.: 30 °C - MÍN.: 16 °C

OESTE: MÁX.: 34 °C - MÍN.: 16 °C

ÁREA METROPOLITANA: MÁX.: 28 °C - MÍN.: 18 °C

El domingo se espera una mañana fresca todavía con mucha nubosidad en el norte, manteniendo inestable la zona en las primeras horas. La tarde seguirá cálida a calurosa con nubosidad variable, en tanto se mantendrá con temperaturas frescas en la noche.

El lunes se espera un inicio de jornada fresca con bancos de nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. La tarde seguirá cálida con cielo parcialmente nublado permaneciendo fresco en la noche.

La mañana del martes estará fresca nuevamente con nieblas y neblinas aisladas en las zonas sureste y este. En la tarde seguirá el tiempo cálido a caluroso con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas frescas en la noche.