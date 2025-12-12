RECIBÍ EL NEWSLETTER
Vuelve el calor intenso tras las lluvias: así estará este viernes y el fin de semana

Este viernes en el sur del país la temperatura máxima prevista es de 34 °C. Mirá el pronóstico.

Foto: FocoUy. Punta del Este.

Este viernes 12 de diciembre comenzó fresco a templado con algunas nieblas y neblinas aisladas. En el transcurso de la jornada el tiempo se mantendrá cálido a caluroso, señaló el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.

Añadió que el cielo se mantendrá ligeramente nublado. Y se mantendrán las temperaturas agradables en la noche.

En el sur la máxima prevista es de 34 °C, mientras que en el área metropolitana ascenderá a 31 °C.

Mirá el detalle de las temperaturas, por zonas, en todo el país.

NORTE:

MÁX.: 36 ºC
MIN.: 18 ºC

SUR:

MÁX.: 34 ºC
MIN.: 18 °C

ESTE:

MÁX.: 34 °C
MIN.: 16 °C

OESTE:

MÁX.: 36 °C
MIN.: 18 ºC

ÁREA METROPOLITANA:

MÁX.: 31 °C
MIN.: 20 °C

Cisneros adelantó cómo estará el tiempo el fin de semana. El sábado la mañana estará templada y húmeda, con algunas nieblas y neblinas aisladas. Y la tarde seguirá calurosa, con elevadas sensaciones térmicas. Aumentará la nubosidad hacia la noche, por el suroeste.

En tanto, el domingo se espera un inicio de jornada templado, con aumento gradual de la nubosidad. Desmejorará por el suroeste con tormentas y lluvias, anunció el meteorólogo. En la tarde el tiempo estará inestable, con nubosidad abundante. Habrá tormentas y lluvias pero mejorará en la noche por el suroeste. Bajará la temperatura.

