"Por ahora sin lluvias 24 y 25, la Nochebuena fresca a templada con una máxima de 20°", anunció Nubel Cisneros

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que hasta el momento no se prevén precipitaciones para la Nochebuena y Navidad.

"Por ahora sin lluvias 24 y 25. La noche del 24 de fresca a templada, vamos a tener temperaturas en el entorno de los 18° a 20°, lindo", indicó.

Y agregó: "Hay un poquito de viento el 24 en la noche, viento de componente sur. Es poco el viento, una intensidad que va a estar entre los 10-15 km/h".

La Nochebuena tendrá una temperatura mínima de entre 17° a 19° y en Navidad serán de entre 16° y 18°.

En lo que respecta al 31 y 1°, el meteorólogo dijo que "por ahora las tendencias indican que no hay lluvias y las temperaturas serán más altas que las del 24 y 25".

Las temperaturas mínimas "por ahora" oscilarán entre los 20° y 22° en todo el país.