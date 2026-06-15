Vozinha, el arquero de Cabo Verde que bloqueó a España en su debut en el Mundial 2026

A sus 40 años, el arquero Vozinha se estrenó en el Mundial 2026 como inesperado protagonista: su seguridad bajo el arco llevó al debutante Cabo Verde a empatar 0-0 con la favorita España en el arranque del Grupo H.

Cuando el árbitro silbó el final, este veterano debutante mundialista rompió en lágrimas de emoción, mientras era abrazado en la cancha por sus compañeros en la selección, embajadora de un país de poco más de 500.000 habitantes conformado por una decena de islas en el noroeste de África.

Josimar José Évora Dias, Vozinha, hizo siete atajadas en total frente a un rival que dominó por completo el partido, pero que fue incapaz de capitalizarlo.

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Tapó remates de Pedri, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres y Aymeric Laporte en la primera parte.

Y en la segunda mitad fueron Fabián Ruiz, Mikel Merino y Marc Cucurella quienes se estrellaron contra el golero de 1,89 m de estatura.

En vísperas del encuentro, notas publicadas por la prensa española repasaban las grandes goleadas históricas de la Roja en la Copa del Mundo. Se asomaba el escenario de romper récords, con recordatorios de las victorias de España 7-0 ante Costa Rica en Catar 2022 y 6-1 frente a Bulgaria en Francia 1998. Al final, todo eso quedó en papel mojado.

"El sueño de una vida"

"Trabajamos mucho para este momento", celebró Vozinha, ficha del modesto GD Chaves de la segunda división del fútbol portugués.

El valor de mercado de este arquero es de solo 50.000 dólares, según el portal especializado Transfermarkt, pero su actuación de este lunes tuvo un valor incalculable para Cabo Verde.

"Es el sueño de una vida estar aquí y ayudar a mi equipo", comentó Vozinha con la voz quebrada, después de que los africanos dieran su sonora campanada frente a España, "una de las mejores selecciones del mundo".

Su 89º partido con su selección llegó en la cumbre de la Copa del Mundo y todo acabó con él siendo elegido como el mejor futbolista del encuentro.

El camino ha sido largo: Vozinha inició su carrera en 2007 y debutó como internacional en 2012.

Criado por sus abuelos, su nombre formal rinde honor al exfutbolista brasileño Josimar, mundialista con la Canarinha en México 1986 y campeón de la Copa América de 1989.

Sus lágrimas fueron por ellos: "Mis abuelos, desafortunadamente, ya no están aquí, murieron unos años atrás, y ellos dieron todo por mí y por mi vida".

Vozinha comenzó en clubes de su país y pasó por Angola antes de ir a Europa, donde militó con el Zimbri moldavo, el Gil Vicente portugués, el AEL Limassol chipriota y el AS Trencin eslovaco antes de llegar hace dos temporadas a su actual club.

Ha disputado cuatro ediciones de la Copa de África de Naciones.

"Se ha esforzado muchísimo"

Vozinha "se ha esforzado muchísimo para llegar a este escenario", destacó el seleccionador caboverdiano, Pedro Leitão Brito.

"Lleva con nosotros muchísimos años, tiene mucha experiencia. No me gusta comentar las individualidades, pero ha tenido una gran actuación. El equipo estaba tranquilo y esto le ha ayudado a estar tranquilo", analizó el técnico en rueda de prensa.

El próximo reto de Vozinha y Cabo Verde en el Mundial será el Uruguay de Federico Valverde y Darwin Núñez, el próximo domingo. La selección celeste necesitará mejor puntería que España.

El conjunto africano cerrará la primera fase el 26 de junio contra Arabia Saudita.

VOZINHA-AFP

FUENTE: AFP