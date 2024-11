"Voy a ser el presidente que convoque una y otra vez al diálogo nacional", afirmó Yamandú Orsi

Luego remarcó la importancia de la democracia y de las elecciones cada cinco años. “Cuando me refiero a todos los militantes, también me refiero a aquellos que abrazan otra idea, que abrazan otras banderas. Ellos también son constructores de esta democracia”, sostuvo Orsi.

“Triunfa una vez más el país de la libertad, de la igualdad, también de la fraternidad, que es nada más y nada menos que la solidaridad y el respeto por los demás”, manifestó y dijo que están “muy felices”.

“Hay otra parte de nuestro pueblo que como nosotros hace un tiempo, hoy están con otro sentimiento. Esa gente también nos tendrá que ayudar a construir un país cada vez mejor. A ellos también los precisamos. Y el mensaje no puede ser otro que sigan abrazando las banderas de las ideas porque a partir del debate de ideas se construye una sociedad mejor, un país mejor y por sobre todas las cosas, una república democrática, con futuro. No hay futuro si le ponemos un muro a las ideas”, remarcó.

En referencia a cómo será su período de gobierno, aseguró que construirá "una sociedad más integrada" en "un país que avance".

"No son tiempos de promesa, pero me comprometo a una sola. A partir de mañana vamos a trabajar mucho, vamos a laburar muchísimo todos los días, y no aflojar jamás, para la construcción del Uruguay que nos merecemos, donde nadie se sienta relegado. Eso nos enseñaron nuestros referentes", dijo y se dirigió a las figuras del general Liber Seregni, a Tabaré Vázquez, a Danilo Astori, a Mariano Arana, así como a José Mujica, a Lucía Topolansky y a Marcos Carámbula.