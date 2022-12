Votación del préstamo del BID para obras de saneamiento se pospuso tras pedido de prórroga del Partido Nacional

Por su parte, el edil nacionalista, Javier Barrios Bove dijo que decidieron solicitar la prórroga porque no se cumplieron los procedimientos formales. "El informe del Tribunal de Cuentas todavía no ha ingresado a la Junta porque la sesión no ha comenzado. Después de pasar a la comisión de legislación que debe hacer el análisis y recién ahí estaría en condiciones de pasar al pleno, por eso es que creemos que debe posponerse la votación al día lunes para que se den esos procedimientos formales que no se han cumplido y cumplir con todas las garantías del caso", explicó.

Consultado sobre las declaraciones de la edila frenteamplista, sostuvo que el Partido Nacional tiene palabra y va a acompañar el préstamo. "Es el préstamo que logró el Partido Nacional", afirmó. Y agregó: "Logró que 11.500 montevideanos más cuenten con saneamiento".