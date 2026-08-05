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av. burgues y Sta. Ana

Rapiña a un local de pagos en Cerrito: delincuentes armados redujeron a la dueña y a una empleada, y escaparon con $400.000

La rapiña ocurrió en la mañana de este miércoles en Av. Burgues y Santa Ana, en el ingreso a un supermercado. Los delincuentes eran dos y estaban armados.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado.&nbsp; &nbsp;

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. 

 

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado.&nbsp;

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. 

Un local de pagos del barrio Cerrito de la Victoria, en Montevideo, fue escena de una rapiña en la mañana de este miércoles. Las víctimas fueron dos mujeres de 64 y 41 años: la propietaria y una empleada.

A primera hora de la mañana, dos delincuentes llegaron armados al local ubicado en avenida Burgues y Santa Ana, redujeron a la propietaria y a una empleada y escaparon con aproximadamente $400.000, según información policial a la que accedió Subrayado.

Los delincuentes aprovecharon el momento en que la funcionaria ingresó a la zona de exclusión de cajas y, tras amenazarla, lograron colarse y llegar al dinero de la recaudación.

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El local está ubicado en el acceso a un supermercado. La huida de los autores quedó filmada en cámaras del Ministerio del Interior, mientras que se analizan las del local.

Efectivos del PADO, de Investigaciones de la Zona Operacional III y de Policía Científica trabajaron en el lugar.

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