Un local de pagos del barrio Cerrito de la Victoria, en Montevideo, fue escena de una rapiña en la mañana de este miércoles. Las víctimas fueron dos mujeres de 64 y 41 años: la propietaria y una empleada.
Rapiña a un local de pagos en Cerrito: delincuentes armados redujeron a la dueña y a una empleada, y escaparon con $400.000
La rapiña ocurrió en la mañana de este miércoles en Av. Burgues y Santa Ana, en el ingreso a un supermercado. Los delincuentes eran dos y estaban armados.
A primera hora de la mañana, dos delincuentes llegaron armados al local ubicado en avenida Burgues y Santa Ana, redujeron a la propietaria y a una empleada y escaparon con aproximadamente $400.000, según información policial a la que accedió Subrayado.
Los delincuentes aprovecharon el momento en que la funcionaria ingresó a la zona de exclusión de cajas y, tras amenazarla, lograron colarse y llegar al dinero de la recaudación.
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El local está ubicado en el acceso a un supermercado. La huida de los autores quedó filmada en cámaras del Ministerio del Interior, mientras que se analizan las del local.
Efectivos del PADO, de Investigaciones de la Zona Operacional III y de Policía Científica trabajaron en el lugar.
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