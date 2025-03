Volvió a caer: Peñarol perdió 1-0 ante Plaza Colonia en su visita al Supicci

Peñarol no pudo con Plaza Colonia en su visita al estadio Suppici y cayó por la mínima diferencia este sábado de noche por la sexta fecha del Torneo Apertura .

Leonardo Fernández fue de más a menos y nuevamente no logró desestabilizar al rival.

El local se puso en ventaja a los 74' con el gol de Lorenzi.

La tribuna volvió a manifestar su descontento con el equipo que fue silbado al final del encuentro; solo suma seis unidades de 18 en la tabla del Torneo Apertura.

"No está saliendo nada, es la realidad. Hicimos un primer tiempo correcto, no encontramos el gol y después que recibimos uno caímos en un nerviosismo. Es un momento delicado porque que no se den los resultados, genera presión y que bajen los rendimientos y todo eso es algo inesperado", dijo el técnico Diego Aguirre.