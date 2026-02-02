Volvieron a robar en la perfumería de Ciudad Vieja, esta vez mediante un boquete desde el local lindero

Imágenes cedidas a Subrayado. Delincuentes hacen boquete para robar en la perfumería.

Delincuentes robaron nuevamente la perfumería ubicada en peatonal Sarandí casi Juan Carlos Gómez, en Ciudad Vieja. El último hurto había sido en la madrugada del miércoles, cuando dos ladrones ingresaron tras romper la cortina metálica.

En esta oportunidad también fueron dos, aunque se desconoce si se trata de las mismas personas. El modo de ingresar fue distinto: mediante un boquete.

Fuentes del caso dijeron a Subrayado que el sábado de mañana los delincuentes entraron al local lindero, que está abandonado, y comenzaron a romper una de las paredes antes de las 8:00. Primero introdujeron las manos hacia la perfumería hasta que terminaron de abrir el boquete. Finalmente ingresaron al comercio el domingo de noche, cerca de las diez.

Seguí leyendo Robo a perfumería en Ciudad Vieja: ladrones escaparon con 25 perfumes, maquillajes y protectores solares

Los ladrones usaron linternas y robaron fragancias, esmaltes y un pos.

Todo el robo quedó registrado en las cámaras de seguridad del comercio, a cuyas filmaciones accedió Subrayado.

El boquete es de 50 centímetros por 30, aproximadamente, estuvieron un día y medio haciéndolo. En el lugar los ladrones dejaron herramientas, ropa de cama, guantes y tapabocas. En el local lindero habían armado un campamento con colchones.

El robo del miércoles.

El robo anterior fue a las cinco de la madrugada de este miércoles. El hurto duró menos de 50 segundos, se observa en filmaciones de seguridad del local.

Tras romper la cortina metálica, dos delincuentes ingresaron y robaron 25 fragancias con un valor de $350 mil —entre ellas de marcas Versace y Gaultier Divine—, artículos de maquillaje (valor $6.000) y varios protectores solares (valor $5.000). Guardaron todo en bolsos.

Además se suman los daños generados en el local que, según los denunciantes, asciende a $40 mil.

La Policía Científica trabajó en la escena en la mañana de este miércoles en busca de indicios para dar con los autores, que actuaron a cara descubierta.

Comerciantes y vecinos han denunciado de forma reiterada la situación de inseguridad en Ciudad Vieja.