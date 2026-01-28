RECIBÍ EL NEWSLETTER
quedaron filmados

Robo a perfumería en Ciudad Vieja: delincuentes escaparon con 25 perfumes, maquillajes y protectores solares

El robo duró menos de 50 segundos. Los productos robados están valuados en $360 mil, sumado a los daños del local, otros $40 mil.

Video de cámara de seguridad cedido a Subrayado.

Video cedido a Subrayado.

Una perfumería ubicada en peatonal Sarandí y Juan Carlos Gómez, Ciudad Vieja, fue escenario de un robo a las cinco de la madrugada de este miércoles. El hurto duró menos de 50 segundos, se observa en filmaciones de seguridad del local a las que accedió Subrayado.

Tras romper la cortina metálica, dos delincuentes ingresaron y robaron 25 fragancias con un valor de $350 mil —entre ellas de marcas Versace y Gaultier Divine—, artículos de maquillaje (valor $6.000) y varios protectores solares (valor $5.000). Guardaron todo en bolsos.

Además se suman los daños generados en el local que, según los denunciantes, asciende a $40 mil.

comerciantes de ciudad vieja denuncian aumento de robos en la noche: es tierra de nadie; sentimos que la policia no actua
La Policía Científica trabajó en la escena en la mañana de este miércoles en busca de indicios para dar con los autores, que actuaron a cara descubierta. En tanto, los investigadores también analizan videos de cámaras de seguridad del local y de la zona. Allí se observa que escaparon en un taxi.

El local estaba equipado con alarma, que se activó cuando ingresaron los ladrones. Intentaron abrir la caja registradora, sin éxito.

