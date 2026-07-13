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ROCHA

Volvieron a detener al hombre que había sido dejado en libertad tras agredir a su expareja y a policías en Castillos

En primera instancia, la fiscal que intervino en el caso dispuso la liberación del hombre y su emplazamiento para presentarse nuevamente el miércoles 15.

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Volvieron a detener al hombre de 26 años que agredió a su expareja y a funcionarios policiales en Castillos, Rocha.

La Fiscalía de Rocha ordenó la detención del hombre, que por disposición de fiscal fue dejado en libertad previamente, con medidas de restricción de acercamiento.

El hombre, con antecedentes penales, había sido detenido el domingo en la ciudad de Castillos, tras agredir a su expareja en su casa, en presencia de la hija menor de ambos.

tras agredir a su expareja y a varios policias, un hombre fue detenido, liberado y ahora tiene restriccion de acercamiento
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Tras agredir a su expareja y a varios policías, un hombre fue detenido, liberado y ahora tiene restricción de acercamiento

En el lugar también agredió a los policías que intervinieron ante el llamado de emergencia, y una vez detenido, ya en la Seccional, volvió a golpear a varios efectivos dentro de la celda.

La fiscal que intervino en el caso dispuso la liberación del hombre y su emplazamiento para presentarse nuevamente el miércoles 15.

Una vez libre, el hombre dejó una prenda de vestir en la puerta de la casa de su expareja, lo que fue considerado por la Policía como una amenaza. Enterada la fiscal, dispuso que si los policías veían nuevamente al hombre lo condujeran a la Seccional.

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