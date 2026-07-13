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RESIDENCIAL EN LA UNIÓN

"Condiciones incompatibles con la dignidad humana": Inddhh visitó residencial allanado y llama a esclarecer hechos

"Casos como este ponen en evidencia que una población envejecida como la de nuestro país requiere del Estado un reforzamiento de las políticas públicas hacia el sector", dice el comunicado.

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La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) visitó el residencial para personas mayores investigado por condiciones irregulares en La Unión, Montevideo.

Desde la Institución expresaron preocupación por el lugar en el que "fueron encontradas personas en condiciones incompatibles con la dignidad humana" y llama a que "se esclarezcan los hechos" para determinar "responsabilidades" y "garantizar la atención integral y la protección de las personas afectadas y sus familias".

En el comunicado, la Inddhh también destaca el rol de los vecinos que denunciaron y la intervención de los organismos.

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"Casos como este ponen en evidencia que una población envejecida como la de nuestro país requiere del Estado un reforzamiento de las políticas públicas hacia el sector, para responder a sus naturales requerimientos", concluye el comunicado.

EL CASO

En la noche del viernes, la policía intervino en el residencial ubicado en Mateo Cabral y Comercio, luego de recibir una alerta por gritos que provenían del lugar. Los habitantes del lugar manifestaron a la Policía que estaban encerrados, que se habían caído y necesitaban agua.

Dos mujeres, una la dueña y la otra la encargada, fueron detenidas e imputadas.

Familiares de los residentes dijeron a Subrayado que los citaban para las visitas a determinada hora, en un residencial que mostraban como fachada, y que luego los adultos mayores eran trasladados nuevamente al residencial irregular.

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