Un nuevo homicidio ocurrió este lunes de tardecita en una barbería de la zona de Cerro Oeste, en Camino San Fuentes y Los Teros.
Asesinaron de varios disparos a un hombre dentro de una barbería de Cerro Oeste
Información primaria indica que el cuerpo del hombre, de 21 años, presenta varios impactos de bala. Información que maneja la Policía indica que la víctima le dijo al barbero que lo habían seguido en una moto.
Dos hombres llegaron en moto, uno con el rostro cubierto se bajó y efectuó varios disparos al joven de 21 años, que se estaba cortando el pelo; el cuerpo presenta varios impactos de bala. En la escena quedaron al menos 20 casquillos.
Fuentes policiales dijeron a Subrayado que el joven le comentó al barbero que una moto lo había seguido.
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Testigos dijeron que se escucharon al menos 20 disparos. La Policía llegó al lugar tras recibir el aviso de los vecinos y desde la barbería.
El padre dijo a Subrayado que son oriundos de Rivera y que su hijo vivía a pocos metros de la barbería. Hacía unos meses, el joven había tenido una discusión con algunos vecinos por un tema de animales; tenía caballos, chanchos y perros. El hombre comentó que le habían querido robar alguno de ellos.
El joven no tenía antecedentes.
En la escena trabaja personal del Departamento de Homicidios y Policía Científica.
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