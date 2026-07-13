Asesinaron de varios disparos a un hombre dentro de una barbería de Cerro Oeste

Un nuevo homicidio ocurrió este lunes de tardecita en una barbería de la zona de Cerro Oeste, en Camino San Fuentes y Los Teros.

Dos hombres llegaron en moto, uno con el rostro cubierto se bajó y efectuó varios disparos al joven de 21 años, que se estaba cortando el pelo; el cuerpo presenta varios impactos de bala. En la escena quedaron al menos 20 casquillos.

Fuentes policiales dijeron a Subrayado que el joven le comentó al barbero que una moto lo había seguido.

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Testigos dijeron que se escucharon al menos 20 disparos. La Policía llegó al lugar tras recibir el aviso de los vecinos y desde la barbería.

El padre dijo a Subrayado que son oriundos de Rivera y que su hijo vivía a pocos metros de la barbería. Hacía unos meses, el joven había tenido una discusión con algunos vecinos por un tema de animales; tenía caballos, chanchos y perros. El hombre comentó que le habían querido robar alguno de ellos.

El joven no tenía antecedentes.

En la escena trabaja personal del Departamento de Homicidios y Policía Científica.