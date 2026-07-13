RECIBÍ EL NEWSLETTER
ESCUCHARON AL MENOS 20 TIROS

Asesinaron de varios disparos a un hombre dentro de una barbería de Cerro Oeste

Información primaria indica que el cuerpo del hombre, de 21 años, presenta varios impactos de bala. Información que maneja la Policía indica que la víctima le dijo al barbero que lo habían seguido en una moto.

crimen-barbería-cerro-oeste

Un nuevo homicidio ocurrió este lunes de tardecita en una barbería de la zona de Cerro Oeste, en Camino San Fuentes y Los Teros.

Dos hombres llegaron en moto, uno con el rostro cubierto se bajó y efectuó varios disparos al joven de 21 años, que se estaba cortando el pelo; el cuerpo presenta varios impactos de bala. En la escena quedaron al menos 20 casquillos.

Fuentes policiales dijeron a Subrayado que el joven le comentó al barbero que una moto lo había seguido.

detectaron irregularidades en libretas de conducir expedidas en san javier y evaluan realizar denuncia a nivel penal
Seguí leyendo

Detectaron irregularidades en libretas de conducir expedidas en San Javier y evalúan realizar denuncia a nivel penal

Testigos dijeron que se escucharon al menos 20 disparos. La Policía llegó al lugar tras recibir el aviso de los vecinos y desde la barbería.

El padre dijo a Subrayado que son oriundos de Rivera y que su hijo vivía a pocos metros de la barbería. Hacía unos meses, el joven había tenido una discusión con algunos vecinos por un tema de animales; tenía caballos, chanchos y perros. El hombre comentó que le habían querido robar alguno de ellos.

El joven no tenía antecedentes.

En la escena trabaja personal del Departamento de Homicidios y Policía Científica.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ministerio del interior

El 911 recibió llamado con amenaza de muerte a Carlos Negro; el sospechoso fue detenido y confesó
"CONTEXTO LAMENTABLE"

Imputaron a la propietaria y a la encargada del residencial clandestino de La Unión; van a prisión preventiva por 120 días
SAN JOSÉ DE MAYO

Ataque a tiros en boliche deja a un hombre herido y a dos detenidos que intentaron huir armados en un taxi
ANTEPROYECTO

BCU propone que menores de edad no generen historial crediticio por préstamos que adultos pidan en sus nombres
EL TIEMPO

Comienzo de semana inestable, frío y con nieblas; el pronóstico de Nubel Cisneros

Te puede interesar

Asesinaron de varios disparos a un hombre dentro de una barbería de Cerro Oeste
ESCUCHARON AL MENOS 20 TIROS

Asesinaron de varios disparos a un hombre dentro de una barbería de Cerro Oeste
Volvieron a detener al hombre que había sido dejado en libertad tras agredir a su expareja y a policías en Castillos
ROCHA

Volvieron a detener al hombre que había sido dejado en libertad tras agredir a su expareja y a policías en Castillos
Condiciones incompatibles con la dignidad humana: Inddhh visitó residencial allanado y llama a esclarecer hechos
RESIDENCIAL EN LA UNIÓN

"Condiciones incompatibles con la dignidad humana": Inddhh visitó residencial allanado y llama a esclarecer hechos

Dejá tu comentario