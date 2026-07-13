Nubel Cisneros prevé tiempo frío e inestable en los primeros días de la semana, con ascenso de temperatura hacia el miércoles.
Comienzo de semana inestable, frío y con nieblas; el pronóstico de Nubel Cisneros
Nubel Cisneros prevé tiempo frío e inestable en los primeros días de la semana, con ascenso de temperatura hacia el miércoles. Los detalles día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta fría, con heladas agrometeorológicas y luego formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá fría a fresca con cielo parcialmente nublado, con marcado descenso de temperatura en la noche.
El martes la mañana estará muy fría con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá el tiempo fresco a ligeramente templado con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas frías en la noche.
Domingo frío y nublado con bajas sensaciones térmicas, según Nubel Cisneros
El miércoles se espera un inicio de jornada fría con cielo parcialmente nublado a nublado. La tarde seguirá fresca a templada con abundante nubosidad inestabilizandose en la noche por el suroeste y litoral.
Lunes 13
Zona Norte: máxima 15º y mínima 0º
Zona Sur: máxima 14º y mínima 0º
Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 4º
Martes 14
Zona Norte: máxima 18º y mínima 6º
Zona Sur: máxima 16º y mínima 6º
Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 8º
Miércoles 15
Zona Norte: máxima 20º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 18º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 14º
Dejá tu comentario