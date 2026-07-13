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EL TIEMPO

Comienzo de semana inestable, frío y con nieblas; el pronóstico de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé tiempo frío e inestable en los primeros días de la semana, con ascenso de temperatura hacia el miércoles. Los detalles día a día.

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Nubel Cisneros prevé tiempo frío e inestable en los primeros días de la semana, con ascenso de temperatura hacia el miércoles.

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta fría, con heladas agrometeorológicas y luego formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá fría a fresca con cielo parcialmente nublado, con marcado descenso de temperatura en la noche.

El martes la mañana estará muy fría con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá el tiempo fresco a ligeramente templado con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas frías en la noche.

domingo frio y nublado con bajas sensaciones termicas, segun nubel cisneros
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Domingo frío y nublado con bajas sensaciones térmicas, según Nubel Cisneros

El miércoles se espera un inicio de jornada fría con cielo parcialmente nublado a nublado. La tarde seguirá fresca a templada con abundante nubosidad inestabilizandose en la noche por el suroeste y litoral.

Lunes 13

Zona Norte: máxima 15º y mínima 0º

Zona Sur: máxima 14º y mínima 0º

Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 4º

Martes 14

Zona Norte: máxima 18º y mínima 6º

Zona Sur: máxima 16º y mínima 6º

Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 8º

Miércoles 15

Zona Norte: máxima 20º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 18º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 14º

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