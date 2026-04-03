Volcó un ómnibus con pasaje completo en ruta 3 en Flores: hay 11 pasajeros lesionados

Un ómnibus de la empresa EGA que viajaba desde Cataratas de Iguazú hacia Montevideo despistó y volcó este viernes sobre las 06:55 en el kilómetro 242 de la ruta 3, en Flores.

Según la actualización de Policía Caminera, el número de lesionados ascendió a 11, todos mayores de edad y pasajeros. Ninguno pertenece a la tripulación y, en primera instancia, no presentan lesiones de entidad.

El conductor resultó ileso y el examen de ahocolemia que le fue practicado fue con resultado cero.

Seguí leyendo Un ómnibus de transporte interdepartamental se incendió con pérdidas totales en Cebollatí

En un primer informe se había indicado que había ocho personas lesionadas, pero con el paso de las horas se confirmó el aumento a 11.

Todos los heridos fueron trasladados a centros de salud en la ciudad de Flores, con apoyo de móviles policiales que colaboraron en el operativo.

De acuerdo a la información oficial, el ómnibus llevaba 47 pasajeros y tres tripulantes. Circulaba hacia al sur y, al salir de una curva hacia la izquierda, despistó y volcó sobre su lateral derecho.

Policía Caminera compartió una foto en la que se observa el lugar del despiste del ómnibus y las marcas que dejó en el pasto, al costado de la ruta, donde luego volcó:

La ruta se mantuvo siempre liberada al tránsito y las causas del siniestro están siendo investigadas.

accidente-ruta-3-flores-omnibus-EGA-foto-Caminera

Imágenes: Yanina Gasañol, Subrayado – Policía Caminera.