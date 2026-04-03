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VOLVÍAN de CATARATAS A MONTEVIDEO

Volcó un ómnibus con pasaje completo en ruta 3 en Flores: hay 11 pasajeros lesionados

El ómnibus de la empresa EGA iba con pasaje completo cuando despistó y volcó en la ruta 3 de Flores sobre las 6:55. Ninguno de los heridos presenta lesiones graves.

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Un ómnibus de la empresa EGA que viajaba desde Cataratas de Iguazú hacia Montevideo despistó y volcó este viernes sobre las 06:55 en el kilómetro 242 de la ruta 3, en Flores.

Según la actualización de Policía Caminera, el número de lesionados ascendió a 11, todos mayores de edad y pasajeros. Ninguno pertenece a la tripulación y, en primera instancia, no presentan lesiones de entidad.

El conductor resultó ileso y el examen de ahocolemia que le fue practicado fue con resultado cero.

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En un primer informe se había indicado que había ocho personas lesionadas, pero con el paso de las horas se confirmó el aumento a 11.

Todos los heridos fueron trasladados a centros de salud en la ciudad de Flores, con apoyo de móviles policiales que colaboraron en el operativo.

De acuerdo a la información oficial, el ómnibus llevaba 47 pasajeros y tres tripulantes. Circulaba hacia al sur y, al salir de una curva hacia la izquierda, despistó y volcó sobre su lateral derecho.

Policía Caminera compartió una foto en la que se observa el lugar del despiste del ómnibus y las marcas que dejó en el pasto, al costado de la ruta, donde luego volcó:

La ruta se mantuvo siempre liberada al tránsito y las causas del siniestro están siendo investigadas.

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Imágenes: Yanina Gasañol, Subrayado – Policía Caminera.

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