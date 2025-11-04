RECIBÍ EL NEWSLETTER
ROCHA

Volcó un camión que transportaba combustible para aviones y agroquímicos

El siniestro ocurrió por causas aún a determinar, en ruta 91, en Cebollatí. El camión es de una empresa de fumigaciones en la zona.

Volcó un camión que circulaba por ruta 91, con cargamento de combustible para avión. Foto: Alejandro Renauro / cedida a Subrayado.&nbsp;

Volcó un camión que circulaba por ruta 91, con cargamento de combustible para avión. Foto: Alejandro Renauro / cedida a Subrayado. 

Todavía investigan las causas del siniestro. Dos personas resultaron con lesiones leves. Foto: Willan Dialutto.&nbsp;

Todavía investigan las causas del siniestro. Dos personas resultaron con lesiones leves. Foto: Willan Dialutto. 

Un camión que cargaba combustible para aviones y agroquímicos volcó en la ruta 91, por causas aún a establecer.

En el vehículo circulaban dos personas, chofer y su acompañante, que resultaron sin lesiones de entidad.

El siniestro fue entre La Charqueada y Cebollatí. El camión es de una empresa aérea que hace fumigaciones en la zona.

