Un camión que cargaba combustible para aviones y agroquímicos volcó en la ruta 91, por causas aún a establecer.
Volcó un camión que transportaba combustible para aviones y agroquímicos
El siniestro ocurrió por causas aún a determinar, en ruta 91, en Cebollatí. El camión es de una empresa de fumigaciones en la zona.
En el vehículo circulaban dos personas, chofer y su acompañante, que resultaron sin lesiones de entidad.
El siniestro fue entre La Charqueada y Cebollatí. El camión es de una empresa aérea que hace fumigaciones en la zona.
Seguí leyendo
Policías hacían tareas de investigación en La Teja, delincuentes en moto dispararon y hubo un enfrentamiento
Temas de la nota
Lo más visto
SINIESTRO EN MALDONADO
Padre de joven muerto en choque frontal en Los Arrayanes aseguró que el auto de su hijo iba bien y a 63 km/h
VIDEO
Se incendió un ómnibus en el kilómetro 13 de la ruta 5, en Montevideo
INVESTIGACIÓN EN CURSO
"Betito" Suárez fue detenido en el marco de operativos con 17 allanamientos en el Cerro de Montevideo
PECULADO
Imputaron a funcionario de Junta de Lavalleja tras denuncia de faltante de dinero de la caja fuerte
CON UNA BASE DE USD 680.000
Dejá tu comentario